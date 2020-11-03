В Украине COVID-19 за сутки заболели почти 9 тысяч человек: данные на 3 ноября

Состоянием на утро вторника, 3 ноября, коронавирусом (COVID-19) в Украине заразились 411 093 человек, из них за последние сутки – 8 899.

Жертвами пандемии стали уже 7532 украинцев (+157 за сутки), а побороли болезнь – 168 868 пациентов (+5100). Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Также за последние сутки:

госпитализированы – 1207 человек

осуществлено тестирований в сутки – 60 836 (методом ПЦР – 56 348, методом ИФА – 21 530).

За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 3 379 029.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (789 случаев), Харьковской области (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев).

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 39 534 случая

Винницкая область – 11 096 случаев

Волынская область – 14 234 случая

Днепропетровская область – 15 729 случаев

Донецкая область – 11 731 случай

Житомирская область – 1583 случая

Закарпатская область – 15 187 случаев

Запорожская область – 10 797 случаев

Ивано-Франковская область – 21 596 случаев

Киевская область – 17 535 случаев

Кировоградская область – 2677 случаев

Луганская область – 3881 случаев

Львовская область – 31 134 случая

Николаевская область – 8736 случаев

Одесская область – 25785 случаев

Полтавская область – 10190 случаев

Ривненская область – 19 998 случаев

Сумская область – 12 409 случаев

Тернопольская область – 21 186 случаев

Харьковская область – 38 709 случаев

Херсонская область – 4424 случаев

Хмельницкая область – 16 928 случаев

Черкасская область – 9670 случаев

Черновицкая область – 22 881 случаев

Черниговская область – 9213 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что со 2 ноября в Украине действует новое карантинное зонирование, которое имеет целью минимизировать распространение коронавируса.