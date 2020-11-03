В Украине COVID-19 за сутки заболели почти 9 тысяч человек: данные на 3 ноября
Состоянием на утро вторника, 3 ноября, коронавирусом (COVID-19) в Украине заразились 411 093 человек, из них за последние сутки – 8 899.
Жертвами пандемии стали уже 7532 украинцев (+157 за сутки), а побороли болезнь – 168 868 пациентов (+5100). Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Также за последние сутки:
госпитализированы – 1207 человек
осуществлено тестирований в сутки – 60 836 (методом ПЦР – 56 348, методом ИФА – 21 530).
За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 3 379 029.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (789 случаев), Харьковской области (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев).
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 39 534 случая
Винницкая область – 11 096 случаев
Волынская область – 14 234 случая
Днепропетровская область – 15 729 случаев
Донецкая область – 11 731 случай
Житомирская область – 1583 случая
Закарпатская область – 15 187 случаев
Запорожская область – 10 797 случаев
Ивано-Франковская область – 21 596 случаев
Киевская область – 17 535 случаев
Кировоградская область – 2677 случаев
Луганская область – 3881 случаев
Львовская область – 31 134 случая
Николаевская область – 8736 случаев
Одесская область – 25785 случаев
Полтавская область – 10190 случаев
Ривненская область – 19 998 случаев
Сумская область – 12 409 случаев
Тернопольская область – 21 186 случаев
Харьковская область – 38 709 случаев
Херсонская область – 4424 случаев
Хмельницкая область – 16 928 случаев
Черкасская область – 9670 случаев
Черновицкая область – 22 881 случаев
Черниговская область – 9213 случаев
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что со 2 ноября в Украине действует новое карантинное зонирование, которое имеет целью минимизировать распространение коронавируса.