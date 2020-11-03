В Украине COVID-19 за сутки заболели почти 9 тысяч человек: данные на 3 ноября

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
13,6 т.

  • Всего в Украине коронавирусом заразились 411 093 человек

  • За сутки от болезни скончались 157 пациентов, всего – 7532

  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве

В Украине COVID-19 за сутки заболели почти 9 тысяч человек: данные на 3 ноября

Состоянием на утро вторника, 3 ноября, коронавирусом (COVID-19) в Украине заразились 411 093 человек, из них за последние сутки – 8 899.

Жертвами пандемии стали уже 7532 украинцев (+157 за сутки), а побороли болезнь – 168 868 пациентов (+5100). Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Также за последние сутки:

  • госпитализированы – 1207 человек

  • осуществлено тестирований в сутки – 60836 (методом ПЦР – 56348, методом ИФА – 21530).

За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 3379029.

В Украине COVID-19 за сутки заболели почти 9 тысяч человек: данные на 3 ноября

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 39534 случая

  • Винницкая область – 11096 случаев

  • Волынская область – 14234 случая

  • Днепропетровская область – 15729 случаев

  • Донецкая область – 11731 случай

  • Житомирская область – 1583 случая

  • Закарпатская область – 15187 случаев

  • Запорожская область – 10797 случаев

  • Ивано-Франковская область – 21596 случаев

  • Киевская область – 17535 случаев

  • Кировоградская область – 2677 случаев

  • Луганская область – 3881 случаев

  • Львовская область – 31134 случая

  • Николаевская область – 8736 случаев

  • Одесская область – 25785 случаев

  • Полтавская область – 10190 случаев

  • Ривненская область – 19998 случаев

  • Сумская область – 12409 случаев

  • Тернопольская область – 21186 случаев

  • Харьковская область – 38709 случаев

  • Херсонская область – 4424 случаев

  • Хмельницкая область – 16928 случаев

  • Черкасская область – 9670 случаев

  • Черновицкая область – 22881 случаев

  • Черниговская область – 9213 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине COVID-19 за сутки заболели почти 9 тысяч человек: данные на 3 ноября
В Украине COVID-19 за сутки заболели почти 9 тысяч человек: данные на 3 ноября

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что со 2 ноября в Украине действует новое карантинное зонирование, которое имеет целью минимизировать распространение коронавируса.

УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов