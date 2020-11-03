В Украине COVID-19 за сутки заболели почти 9 тысяч человек: данные на 3 ноября
Всего в Украине коронавирусом заразились 411 093 человек
За сутки от болезни скончались 157 пациентов, всего – 7532
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве
Состоянием на утро вторника, 3 ноября, коронавирусом (COVID-19) в Украине заразились 411 093 человек, из них за последние сутки – 8 899.
Жертвами пандемии стали уже 7532 украинцев (+157 за сутки), а побороли болезнь – 168 868 пациентов (+5100). Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Также за последние сутки:
госпитализированы – 1207 человек
осуществлено тестирований в сутки – 60836 (методом ПЦР – 56348, методом ИФА – 21530).
За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 3379029.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 39534 случая
Винницкая область – 11096 случаев
Волынская область – 14234 случая
Днепропетровская область – 15729 случаев
Донецкая область – 11731 случай
Житомирская область – 1583 случая
Закарпатская область – 15187 случаев
Запорожская область – 10797 случаев
Ивано-Франковская область – 21596 случаев
Киевская область – 17535 случаев
Кировоградская область – 2677 случаев
Луганская область – 3881 случаев
Львовская область – 31134 случая
Николаевская область – 8736 случаев
Одесская область – 25785 случаев
Полтавская область – 10190 случаев
Ривненская область – 19998 случаев
Сумская область – 12409 случаев
Тернопольская область – 21186 случаев
Харьковская область – 38709 случаев
Херсонская область – 4424 случаев
Хмельницкая область – 16928 случаев
Черкасская область – 9670 случаев
Черновицкая область – 22881 случаев
Черниговская область – 9213 случаев
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что со 2 ноября в Украине действует новое карантинное зонирование, которое имеет целью минимизировать распространение коронавируса.