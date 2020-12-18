В Украине число выздоровевших превысило количество новых зараженных COVID-19

По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, в Украине официально подтвержден 944 381 случай коронавирусной инфекции. Из них – 12 630 обнаружено за прошедшие сутки. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника.

Всего от COVID-19 в стране умерли уже 16 256 человек (+260 за сутки), а 561 222 пациента (+12 866 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1658), Запорожской области (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583).

За сутки совершено тестирований – 68 759 (методом ПЦР – 42 340, методом ИФА – 26 419). За время пандемии в Украине проведено 5 209 462 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 98 330 случаев;

Винницкая область – 20 578 случаев;

Волынская область – 29 817 случаев;

Днепропетровская область – 51 401 случай;

Донецкая область – 31 449 случаев;

Житомирская область – 35 662 случая;

Закарпатская область – 26 855 случаев;

Запорожская область – 45 715 случаев;

Ивано-Франковская область – 4 1644 случая;

Киевская область – 51 588 случаев;

Кировоградская область – 7621 случай;

Луганская область – 8533 случая;

Львовская область – 55 860 случаев;

Николаевская область – 25 826 случаев;

Одесская область – 61 963 случая;

Полтавская область – 31 097 случаев;

Ривненская область – 37 840 случаев;

Сумская область – 37 157 случаев;

Тернопольская область – 3 2089 случаев;

Харьковская область – 64 237 случаев;

Херсонская область – 15 151 случай;

Хмельницкая область – 36 027 случаев;

Черкасская область – 33 837 случаев;

Черновицкая область – 37 695 случаев;

Черниговская область – 26 409 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на пятницу, 18 декабря, COVID-19 в Украине и мире заразились почти 75,3 млн человек.