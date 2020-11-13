COVID-19 в Украине заразились почти 12 тысяч человек за сутки: статистика Минздрава на 12 ноября
Состоянием на утро пятницы, 13 ноября, в Украине зарегистрировали 512 652 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19). Из них 11 787 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии. В частности, заболели 388 детей и 555 медработников.
Всего от болезни в нашей стране скончались 9317 человек (+172 за сутки), а выздоровели – 233 849 пациентов (+6155). Об этом в Facebook написал глава Минздрава Максим Степанов.
Он добавил, что за сутки осуществлено тестирований – 73 398 (в частности методом ПЦР – 46813, методом ИФА – 26 585).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 48646 случаев;
Винницкая область – 13367 случаев;
Волынская область – 18004 случаи;
Днепропетровская область – 19909 случаев;
Донецкая область – 16025 случаев;
Житомирская область – 21138 случаев;
Закарпатская область – 18832 случаи;
Запорожская область – 16811 случаев;
Ивано-Франковская область – 26824 случаи;
Киевская область – 23103 случаи;
Кировоградская область – 3501 случай;
Луганская область – 4940 случаев;
Львовская область – 36000 случаев;
Николаевская область – 11646 случаев;
Одесская область – 31332 случаи;
Полтавская область – 14327 случаев;
Ривненская область – 24045 случаев;
Сумская область – 16781 случай;
Тернопольская область – 23012 случаев;
Харьковская область – 46137 случаев;
Херсонская область – 6485 случаев;
Хмельницкая область – 21954 случаи;
Черкасская область – 11673 случаи;
Черновицкая область – 27140 случаев;
Черниговская область – 11020 случаев.
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