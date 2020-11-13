COVID-19 в Украине заразились почти 12 тысяч человек за сутки: статистика Минздрава на 12 ноября

Состоянием на утро пятницы, 13 ноября, в Украине зарегистрировали 512 652 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19). Из них 11 787 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии. В частности, заболели 388 детей и 555 медработников.

Всего от болезни в нашей стране скончались 9317 человек (+172 за сутки), а выздоровели – 233 849 пациентов (+6155). Об этом в Facebook написал глава Минздрава Максим Степанов.

Он добавил, что за сутки осуществлено тестирований – 73 398 (в частности методом ПЦР – 46813, методом ИФА – 26 585).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 48646 случаев;

Винницкая область – 13367 случаев;

Волынская область – 18004 случаи;

Днепропетровская область – 19909 случаев;

Донецкая область – 16025 случаев;

Житомирская область – 21138 случаев;

Закарпатская область – 18832 случаи;

Запорожская область – 16811 случаев;

Ивано-Франковская область – 26824 случаи;

Киевская область – 23103 случаи;

Кировоградская область – 3501 случай;

Луганская область – 4940 случаев;

Львовская область – 36000 случаев;

Николаевская область – 11646 случаев;

Одесская область – 31332 случаи;

Полтавская область – 14327 случаев;

Ривненская область – 24045 случаев;

Сумская область – 16781 случай;

Тернопольская область – 23012 случаев;

Харьковская область – 46137 случаев;

Херсонская область – 6485 случаев;

Хмельницкая область – 21954 случаи;

Черкасская область – 11673 случаи;

Черновицкая область – 27140 случаев;

Черниговская область – 11020 случаев.

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