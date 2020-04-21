Коронавирус в Украине перешел черту в 6 тысяч: статистика Минздрава на 21 апреля

Ирина Кулинич Общество 09:30, 21.04.2020 Обновлено: 09:35, 21.04.2020

По состоянию на вторник, 21 апреля, в Украине зафиксировано уже 6125 случаев заражения коронавирусом. 161 человек скончался.

367 украинцам с COVID-19 удалось выздороветь. Актуальные данные появились на странице Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

За сутки обнаружили 415 новых случаев заражения.

Коронавирус в Украине: статистика на 21 апреля
5 канал

В регионах ситуация такая:

Винницкая обл. - 338 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. - 174 случая (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 122 случая (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. - 270 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 205 случаев (16 выздоровели)

Запорожская обл. - 137 случаев (17 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 556 случаев (27 выздоровели)

Киев - 892 случая (33 выздоровели)

Киевская обл. - 356 случаев (28 выздоровели)

Кировоградская обл. - 247 случаев (17 выздоровели)

Львовская обл. - 256 случаев (26 выздоровели)

Луганская обл. - 25 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 41 случай;

Одесская обл. - 146 случаев;

Полтавская обл. - 101 случай (12 выздоровели)

Ровенская обл. - 341 случай (21 выздоровел)

Сумская обл. - 84 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. - 435 случаев (34 выздоровели)

Харьковская обл. - 77 случаев (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 70 случаев (7 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели)

Черкасская обл. - 186 случаев (28 выздоровели)

Черновицкая обл. - 988 случаев (31 выздоровел)

Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели).

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области количество зараженных выросло до 988. За сутки 20-21 апреля там обнаружили еще 82 случая.

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