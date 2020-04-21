Коронавирус в Украине перешел черту в 6 тысяч: статистика Минздрава на 21 апреля
По состоянию на вторник, 21 апреля, в Украине зафиксировано уже 6125 случаев заражения коронавирусом. 161 человек скончался.
367 украинцам с COVID-19 удалось выздороветь. Актуальные данные появились на странице Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.
За сутки обнаружили 415 новых случаев заражения.
В регионах ситуация такая:
Винницкая обл. - 338 случаев (18 выздоровели)
Волынская обл. - 174 случая (13 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 122 случая (9 выздоровели)
Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)
Житомирская обл. - 270 случаев (1 выздоровел)
Закарпатская обл. - 205 случаев (16 выздоровели)
Запорожская обл. - 137 случаев (17 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 556 случаев (27 выздоровели)
Киев - 892 случая (33 выздоровели)
Киевская обл. - 356 случаев (28 выздоровели)
Кировоградская обл. - 247 случаев (17 выздоровели)
Львовская обл. - 256 случаев (26 выздоровели)
Луганская обл. - 25 случаев (3 выздоровели)
Николаевская обл. - 41 случай;
Одесская обл. - 146 случаев;
Полтавская обл. - 101 случай (12 выздоровели)
Ровенская обл. - 341 случай (21 выздоровел)
Сумская обл. - 84 случая (10 выздоровели)
Тернопольская обл. - 435 случаев (34 выздоровели)
Харьковская обл. - 77 случаев (2 выздоровели)
Херсонская обл. - 70 случаев (7 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели)
Черкасская обл. - 186 случаев (28 выздоровели)
Черновицкая обл. - 988 случаев (31 выздоровел)
Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели).
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области количество зараженных выросло до 988. За сутки 20-21 апреля там обнаружили еще 82 случая.