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21 апреля • обновлено в 09:34
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Коронавирус в Украине перешел черту в 6 тысяч: статистика Минздрава на 21 апреля

2.1т
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По состоянию на вторник, 21 апреля, в Украине зафиксировано уже 6125 случаев заражения коронавирусом. 161 человек скончался.

367 украинцам с COVID-19 удалось выздороветь. Актуальные данные появились на странице Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

За сутки обнаружили 415 новых случаев заражения.

Новость обновляется.

Коронавирус в Украине: статистика на 21 апреля

Коронавирус в Украине: статистика на 21 апреля

5 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области количество зараженных выросло до 988. За сутки 20-21 апреля там обнаружили еще 82 случая.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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