Коронавирус в Украине перешел черту в 6 тысяч: статистика Минздрава на 21 апреля

По состоянию на вторник, 21 апреля, в Украине зафиксировано уже 6125 случаев заражения коронавирусом. 161 человек скончался.
367 украинцам с COVID-19 удалось выздороветь. Актуальные данные появились на странице Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.
За сутки обнаружили 415 новых случаев заражения.
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Коронавирус в Украине: статистика на 21 апреля
5 канал
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области количество зараженных выросло до 988. За сутки 20-21 апреля там обнаружили еще 82 случая.
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