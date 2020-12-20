Украина подошла к рубежу в 1 млн случаев коронавируса
По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, в Украине официально подтверждено 964 448 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 325 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 3,4 тысячи меньше, чем за день до этого.
От COVID-19 в стране умерли уже 16 585 человек (+116 за сутки), а 581 162 пациента (+6 626 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), городе Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.
Проведено тестирований за сутки – 39 941 (в частности методом ПЦР – 32 234, методом ИФА – 7 707).
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 100450 случаев;
Винницкая область – 20956 случаев;
Волынская область – 30457 случаев;
Днепропетровская область – 52557 случаев;
Донецкая область – 32255 случаев;
Житомирская область – 36401 случай;
Закарпатская область – 27098 случаев;
Запорожская область – 47219 случаев;
Ивано-Франковская область – 41938 случаев;
Киевская область – 53007 случаев;
Кировоградская область – 7785 случаев;
Луганская область – 8759 случаев;
Львовская область – 56763 случая;
Николаевская область – 26631 случай;
Одесская область – 63938 случаев;
Полтавская область – 31577 случаев;
Ривненская область – 38536 случаев;
Сумская область – 37994 случая;
Тернопольская область – 32392 случаи;
Харьковская область – 65312 случаев;
Херсонская область – 15653 случая;
Хмельницкая область – 36755 случаев;
Черкасская область – 34731 случай;
Черновицкая область – 38152 случая;
Черниговская область – 27132 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина сегодня проходит пик заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Однако, по ее словам, вспышка распространения инфекции может произойти и ближе к весне.