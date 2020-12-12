В Украине за сутки COVID-19 заразилось почти 13 тысяч человек: данные на 12 декабря
По состоянию на утро субботы, 12 декабря, в Украине коронавирусом (COVID-19) заразились 885 039 человек. Из них 12 811 – обнаружено за минувшие сутки. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.
От COVID-19 в стране умерли 14 998 человек (+243 за сутки), а 494 001 пациентов (+13 653) выздоровели. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.
Осуществлено тестирований в сутки – 61 571 (в частности методом ПЦР – 40 967, методом ИФА – 20 604), всего проведено ПЦР-тестов – 4 998 266.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 90013 случаев;
Винницкая область – 19680 случаев;
Волынская область – 27852 случая;
Днепропетровская область – 48365 случаев;
Донецкая область – 29031 случай;
Житомирская область – 33714 случаев;
Закарпатская область – 25883 случая;
Запорожская область – 41460 случаев;
Ивано-Франковская область – 40484 случая;
Киевская область – 47783 случая;
Кировоградская область – 7059 случаев;
Луганская область – 7705 случаев;
Львовская область – 53299 случаев;
Николаевская область – 23479 случаев;
Одесская область – 57071 случай;
Полтавская область – 28811 случаев;
Ривненская область – 35900 случаев;
Сумская область – 35327 случаев;
Тернопольская область – 30964 случая;
Харьковская область – 61985 случаев;
Херсонская область – 13723 случая;
Хмельницкая область – 34417 случаев;
Черкасская область – 30784 случая;
Черновицкая область – 36496 случаев;
Черниговская область – 23754 случая.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мире за сутки COVID-19 заразилось рекордное количество человек.