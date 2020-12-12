В Украине за сутки COVID-19 заразилось почти 13 тысяч человек: данные на 12 декабря

По состоянию на утро субботы, 12 декабря, в Украине коронавирусом (COVID-19) заразились 885 039 человек. Из них 12 811 – обнаружено за минувшие сутки. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

От COVID-19 в стране умерли 14 998 человек (+243 за сутки), а 494 001 пациентов (+13 653) выздоровели. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Осуществлено тестирований в сутки – 61 571 (в частности методом ПЦР – 40 967, методом ИФА – 20 604), всего проведено ПЦР-тестов – 4 998 266.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 90013 случаев;

Винницкая область – 19680 случаев;

Волынская область – 27852 случая;

Днепропетровская область – 48365 случаев;

Донецкая область – 29031 случай;

Житомирская область – 33714 случаев;

Закарпатская область – 25883 случая;

Запорожская область – 41460 случаев;

Ивано-Франковская область – 40484 случая;

Киевская область – 47783 случая;

Кировоградская область – 7059 случаев;

Луганская область – 7705 случаев;

Львовская область – 53299 случаев;

Николаевская область – 23479 случаев;

Одесская область – 57071 случай;

Полтавская область – 28811 случаев;

Ривненская область – 35900 случаев;

Сумская область – 35327 случаев;

Тернопольская область – 30964 случая;

Харьковская область – 61985 случаев;

Херсонская область – 13723 случая;

Хмельницкая область – 34417 случаев;

Черкасская область – 30784 случая;

Черновицкая область – 36496 случаев;

Черниговская область – 23754 случая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире за сутки COVID-19 заразилось рекордное количество человек.