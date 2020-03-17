Среди больных трое детей: что известно о зараженных коронавирусом украинцах

В Украине зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом. В числе зараженных оказались дети.
На странице Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины в Facebook обнародована детальная информация о заболевших и умерших.
tsn.ua (иллюстративное фото)
Один новый случай зафиксирован в Киевской области. Это 44-летний мужчина, который находился за границей.
Еще шесть человек – в Черновицкой области. Речь идет о 33-летней женщине, которая умерла 16 марта, гражданах возрастом 31, 18 и 10 лет, а также о двоих детях: год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами с ранее подтвержденным случаем.
Отмечается, что вирусологическая лаборатория ЦОЗ исследует не только анализы людей, у которых подозревают коронавирус, но и установленных контактных лиц.
Как сообщал OBOZREVATEL, общее количество зараженных коронавирусом в Украине достигло 14 человек: 10 – в Черновицкой, 1 – в Житомирской (летальный случай), 1 – в Киевской областях и 2 – в Киеве.
Всего получено 156 подозрений, 114 из них не подтвердились, а 28 еще на стадии исследования.
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