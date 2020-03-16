Коронавирус перевернул все с ног на голову. Для многих пандемия стала шоком и потрясением. И если Китай уже понемногу выздоравливает, то Европа сейчас в эпицентре. Мы, Украина, еще нет – мы на пороге. И это серьезнейший вызов.

В ленте то и дело встречаю насмешки над теми, кто "гребёт с полок" продукты и т.д. Смеяться, конечно, можно, но. Не приветствую панику, однако сделать разумные запасы воды, еды, лекарств и средств гигиены – не просто нормально, а правильно. Насколько позволяют финансы.

В такой форсмажорной ситуации это поможет жить (и выжить) максимально изолированно. Посмотрите, что было в Китае и что сейчас происходит в той же Европе.

...До сих пор помню рассказ человека, который провел год в заблокированном городе (впечатлительным не читать). Без воды, электричества, медпомощи и т.д. Босния, 90-е.

С началом российской агрессии на Донбассе (в 2014-м) часть населения также испытала на себе "вопросы выживания". Одни успели сделать запасы, другие - нет.

Можно рассказывать бесконечно.

Вы можете возразить, что пандемия из-за коронавируса – это не боевые действия, не война. Ошибаетесь. ВОЙНА. Просто другая.

И чем быстрее все это поймут (и примут), тем больше шансов пройти этот период с минимальными потерями.

Не паникуем, бережем нервы и силы.

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