Коронавирус в Украине пойдет на спад: бывший санврач назвал дату

Пик заболеваемости в Украине на коронавирус будет через 2-3 недели, но он довольно быстро пойдет на спад из-за приобретенного иммунитета и повышения температуры воздуха.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший санитарный врач Украины Святослав Протас. По его словам, летом вирус значительно уменьшит свою активность, но опять может вернуться осенью.

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Коронавирус в Украине

"Думаю, пик будет через 2-3 недели, но он очень быстро пойдет на убыль. Начнет срабатывать иммунитет, циркуляция вируса резко снизится. Как быстро он рос – так же быстро начнет спадать. Плюс солнце, тепло, удлиненный световой день, карантинные мероприятия сработали. Уже в мае эпидемия перейдет на уровень отдельных случаев, возможно, не единичных, а десятков. Но точно это не будут сотни и тысячи. Меня больше пугает осень, когда возможно продолжение или коронавируса, или нового штамма гриппа. Важно, чтобы к тому времени власти очень хорошо подготовилась, а у украинцев вернулось доверие к отечественной медицине и врачам, которых так пренебрежительно дискредитировали", – подытожил он.

Полное интервью со Святослав Протасом читайте на OBOZREVATEL в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус убил более 21 000 человек по всему миру, закрепившись в Италии, Испании и США, где за последние дни показатели резко выросли. В Китае в течение первого дня снятия карантина обнаружили 67 новых случаев заражения. Все больные прибыли из других стран.

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