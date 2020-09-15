В Украине скорые с больными COVID-19 выстраиваются в очереди, с пневмониями – целые семьи. Видео и фото

Пандемия коронавируса в Украине все больше набирает обороты. Прирост в 2500-3000 новых зараженных ежедневно приводит к тому, что в разных регионах возникает коллапс со скорой помощью. Так, по сети распространяются фото с огромными очередями карет просто под медицинскими учреждениями.

Наплыв новых пациентов настолько стремительный и большой, что врачи уже не в состоянии оперативно принимать новых больных с COVID-19. OBOZREVATEL подготовил показательный обзор тех областей, где скорость распространения болезни начинает превышать возможности медицинской системы.

Одесса

В ночь на 15 сентября одесская волонтер Екатерина Ножевникова обнародовала на своей странице в Facebook видео, на котором снята очередь из 17 скорых. Женщина отметила, что такую ситуацию она наблюдала под стенами городской больницы №3.

"17 машин, очередь. Продолжаем считать, что у нас все ок", – возмутилась волонтер.

Аналогичная ситуация, по свидетельствам очевидцев, наблюдается и под больницей №5 в Одессе. "Такое происходит каждый день. Это непрерывный процесс, 12-13 машин постоянно, круглосуточно", – отметила местная жительница, которая ждала в этой очереди, пока члену ее семьи, также больному коронавирусом, предоставят необходимую помощь.

Напомним, в Одесской области COVID-19 болеют уже 9993 человека (+306 за сутки), умерли 152 инфицированных (+3), выздоровели – 2254 (+63).

Тернополь

О катастрофической ситуации со скорыми заявил и председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш, который сам заболел коронавирусом.

"Скорые с больными часами ждут у больницы, чтобы госпитализировать пациентов. С тяжелыми пневмониями – целые семьи. Две больницы Тернополя уже не принимают пациентов, и для больных приходится искать места в районах", – забил тревогу глава области.

Труш призвал присоединиться к борьбе с пандемией каждого сознательного гражданина путем соблюдения карантина и мер безопасности.

В Тернополе скорые не успевают справляться с потоком пациентов с коронавирусом. Facebook Владимира Труша

Кстати, Тернопольщина является одним из лидеров по скорости распространения COVID-19 в Украине. По состоянию на 15 сентября в области инфицировано уже 9624 человека (+390 за сутки), умерло 114 пациентов (+5), выздоровели при этом 4250 больных (+105).

Житомир

Вереницы скорой помощи в начале сентября заметили и под инфекционным отделением Центральной городской больницы №1 Житомира.

Красноречивое фото обнародовала врач Инна Бондарчук-Полищук и пристыдила тех украинцев, которые до сих пор не верят в серьезность пандемии.

"Эти фотографии для тех, кто пишет в Facebook, что коронавирус – это все фейк, что это только отмывание средств. А вот теперь вам доказательства. 10:00 утра, очередь скорой помощи с больными у инфекционного отделения", – написала она, уточнив, что такая картина наблюдается ежедневно.

Очередь скорых под больницей в Житомире. Facebook Инны Бондарчук-Полищук

Отметим, что коронавирус диагностирован уже у 4470 (+80) жителей Житомирской области. Из них 86 (+3) – умерли и 3268 (+32) – выздоровели.

Винницкая область

Показательными фото, подтверждающими приближение к коллапсу медицинской системы, поделился и мэр города Немиров Виктор Качур. Фотографии были сделаны в Винницкой центральной районной больнице.

"Меня с женой госпитализировали в Винницкую центральную районную больницу с воспалением легких. Поскольку больницы переполнены, нас разместили в педиатрическом отделении. Из окна можно увидеть картину, как скорые постоянно привозят новых больных", – писал Качур.

В Винницкой области больницы не успевали размещать инфицированных COVID-19. Facebook Виктора Качура

Мэр Немирова стал свидетелем авральной работы медиков из-за коронавируса. Facebook Виктора Качура

Очереди скорых под Винницкой центральной районной больницей. Facebook Виктора Качура

На такую же проблему жаловались и сотрудники Винницкой городской клинической больницы №1 еще в конце августа.

"Каждый день все больше больных с COVID-19 или подозрением на COVID-19, тех кто нуждается в госпитализации. На фото – обычный день, очередь со скорых, и это еще не все. Берегите здоровье свое и близких! Цените труд медицинских работников и работниц!" – призвали медики горожан.

Скопление скорых под медучреждением в Виннице. Facebook Винницкой городской клинической больницы №1

По состоянию на 15 сентября в Винницкой выявлено 4887 (+43 за сутки) случаев болезни, подтверждено 96 смертей. При этом выздоровели от инфекции 3268 (+32).

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