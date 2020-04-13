В Украине уже 3372 больных коронавирусом: появилась свежая статистика

В Украине количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 выросло до 3372.

Такие данные (по состоянию на 00:00 14 апреля) опубликовала Национальная служба здоровья Украины на официальном сайте.

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Коронавирус в Украине РБК

Уточняется, что за сутки выявлено +273 новых инфицированных. Всего в Украине 119 выздоровевших (+22 за сутки) и 98 смертей (+5). Продолжают болеть 3155 человек.

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Скриншот

Скриншот

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Напомним, на 9:00 13 апреля в Украине сообщалось о 3102 инфицированных COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, в течение прошедшей недели в Александровской клинической больнице в Киеве наблюдается тенденция увеличения количества госпитализированных в инфекционные отделения. Пик болезни, по словам главврача Людмилы Антоненко, наступит после праздника Пасхи.

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