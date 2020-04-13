Главная Новости
14 апреля • обновлено в 01:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине уже 3372 больных коронавирусом: появилась свежая статистика

1.6т
Читать материал на украинском

В Украине количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 выросло до 3372.

Такие данные (по состоянию на 00:00 14 апреля) опубликовала Национальная служба здоровья Украины на официальном сайте.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

РБК

Уточняется, что за сутки выявлено +273 новых инфицированных. Всего в Украине 119 выздоровевших (+22 за сутки) и 98 смертей (+5). Продолжают болеть 3155 человек.

В Украине уже 3372 больных коронавирусом: появилась свежая статистика

Скриншот

В Украине уже 3372 больных коронавирусом: появилась свежая статистика

Скриншот

В Украине уже 3372 больных коронавирусом: появилась свежая статистика

Скриншот

В Украине уже 3372 больных коронавирусом: появилась свежая статистика

Скриншот

Напомним, на 9:00 13 апреля в Украине сообщалось о 3102 инфицированных COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, в течение прошедшей недели в Александровской клинической больнице в Киеве наблюдается тенденция увеличения количества госпитализированных в инфекционные отделения. Пик болезни, по словам главврача Людмилы Антоненко, наступит после праздника Пасхи.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус инфекция карантин болезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
1
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги