Коронавирус в Украине "помолодел" и стал сложнее, – Степанов

Медики и специалисты Министерства здравоохранения Украины отмечают, что в последнее время осложнение случаев заболевания коронавирусом все больше наблюдается и у молодых украинцев.

На то, как "помолодел" COVID-19, обратил внимание министр здравоохранения Максим Степанов. В эфире "Свобода слова" на ICTV он в очередной раз пояснил необходимость усиления карантина в стране.

"С ростом заболеваемости мы видим уже усложнения случаев инфицирования у молодых людей, они очень тяжело переносят вирус", – сказал глава Минздрава.

По его словам, в ведомстве не раз говорили о необходимости карантина выходного дня в стране. Это, подчеркнул он, нужно было сделать еще за неделю до того, как его ввели – не 14-го, а хотя бы 7 ноября.

При этом Степанов пояснил, что данные о снижении мобильности населения в первые дни новых ограничений были установлены "по сравнению с прошлыми и позапрошлыми выходными", а не с будними днями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист и член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская объяснила "скачок" заболеваемости COVID-19 в Украине.