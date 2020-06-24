Наверное, многие уже заметили, насколько меньше стало людей в масках. Это – удивительное явление, которое требует исследование психологов или даже психиатров. Ведь большинство людей серьезно относились к угрозе тогда, когда суточный прирост заразившихся фиксировался на уровне плюс-минус сто человек. Тогда пусть не 100%, но большинство – одели маски и по крайней мере почти не было вот того "бухача" на лавках, когда быдло квасит всю ночь до утра, сотрясая весь квартал свои унылым мычанием.

Сейчас – все вернулось. Только при этом, вчера было зафиксировано 940 новых зараженных за сутки и это еще не все. Если внимательно посмотреть на графики, то для Украины пиковым является четверг и скорее всего, завтра или послезавтра мы увидим статистику зараженных, перевалившую за 1000 человек в сутки.

А ведь у нас кардинально не изменилась ни методика тестирования, ни количество тестов. Как не было широкого тестирования, так его и нет. Никто, если ты не депутатствующая зелень или не работаешь в кабинке резидента, не может даже за свои деньги сдать анализы. Поэтому тестируются уже те, кто в тестировании не особенно и нуждается, поскольку уже лезут симптомы.

А это значит, что при одинаковых условиях, идет резкий рост. Последние показатели в 394 человека, мы имели 9 июня. Тогда колебания шли в пределах 300+, 400+ новых зараженных, но это был последний день старого "туннеля". Он остался позади. Показатели уверенно пошли вверх.

У меня нет данных результатов тестирования, но просто было бы интересно посмотреть, какой процент положительных результатов у тех, кто тестируется в первый раз. Ведь каждый заболевший тестируется как минимум два раза, а определенные категории лиц – тестируются регулярно и это – разбавляет картину. Так вот, скорее всего наш порядок тестирования дает результаты первых тестов стремящиеся к 100%.

А ведь из этой базовой статистики вытекает неизбежная статистика по тяжелым, критическим и умершим. Чем больше зараженных, тем больше и остальных категорий. Судя по информации в прессе, постепенно перегружаются отделения интенсивной терапии, отведенные под коронавирус. Часть из них уже просто не может принимать больных ковид, поскольку некуда ложить, нет персонала и средств для лечения.

Не хотелось бы пророчить, но очень похоже на то, что мы скатываемся к очень негативному сценарию, но это – вообще никому не интересно.

А неделю назад в Пекине произошел рост новых больных на 100 человек за 4 дня. Опять это было связано с рынком. Сразу же были перекрыты районы, где была обнаружена вспышка, на улицы вышли специальные бригады дезинфекторов со специальным оборудованием и были введены соответствующие карантинные меры. И это произошло при среднем росте в 25 человек в сутки!

Сейчас развивается эпопея с мясокомбинатом в Германии, где был выявлен очаг распространения вируса и в общей сложности, за несколько дней там было обнаружено около 1000 зараженных. Это стало событием федерального уровня, комбинат мгновенно закрыли и были введены ограничительные меры, призванные пресечь расползание вируса.

У нас – пофиг! Уже подошли к ежедневному приросту в 1000 человек и ноль реакции. Президент частится в форуме дальнобойщиков, бездари занимаются привычным делом – несут полную чушь, а население, глядя на шоу бездарей, решило, что все уже хорошо.

Во всей этой сюрреалистичной картине интересно лишь одно – когда "правительство" и население валяло дурака, когда пыталось что-то делать при ситуации +100 или когда ничего не делает при ситуации +1000? Ответ на этот вопрос даст объективная реальность. Я давно писал, что пока публика не увидит очереди на кладбища и трупы на улицах, до нее не дойдет, что это не шутки, и у нее не возникнет вопросов о том, что делали те, кто обязан был днем и ночью "пахать" на эту проблему и не выдумывать из носа проблемы и грозно с ними бороться. Видимо, иного варианта нет.

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