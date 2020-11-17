Коронавирус в Украине перешел черту в 557 тысяч: статистика Минздрава на 17 ноября

По состоянию на 17 ноября в Украине официально подтверждены 557 657 случаев коронавируса. За последние сутки этот диагноз поставили еще 11 968 украинцам.

COVID-19 унес жизни 9856 (+159 за сутки) жителей страны, при этом 250 983 (+6786) смогли вылечиться. Актуальные данные предоставил в Facebook работающий на самоизоляции глава Минздрава Максим Степанов, а также сайт СНБО.

Больше всего новых больных коронавирусной инфекцией прибавилось в Киеве – 1143, Днепропетровской области – 808, Одесской – 761, Черкасской – 755 и Запорожской – 734.

Данные по коронавирусу в Украине по состоянию на утро 17 ноября Facebook Максима Степанова

Сейчас коронавирус выявлено:

г. Киев – 52 642 случая;

Винницкая область – 14 103 случая;

Волынская область – 19 297 случаев;

Днепропетровская область – 22 877 случаев;

Донецкая область – 17 713 случаев;

Житомирская область – 23 447 случаев;

Закарпатская область – 19 826 случаев;

Запорожская область – 20 025 случаев;

Ивано-Франковская область – 28 972 случая;

Киевская область – 25 787 случаев;

Кировоградская область – 3753 случая;

Луганская область – 5215 случаев;

Львовская область – 37 970 случаев;

Николаевская область – 12 998 случаев;

Одесская область – 34 176 случаев;

Полтавская область – 15 884 случая;

Ривненская область – 25 596 случаев;

Сумская область – 18 903 случая;

Тернопольская область – 23 938 случаев;

Харьковская область – 48 586 случаев;

Херсонская область – 7357 случаев;

Хмельницкая область – 23 547 случаев;

Черкасская область – 14 233 случая;

Черновицкая область – 28 692 случая;

Черниговская область – 12 120 случаев.

Карта распространения коронавируса в Украине СНБО

Напомним: в статистике от главы Минздрава и сайта СНБО отсутствуют данные о ситуации с заражением коронавирусом населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Глава Минздрава подчеркнул, что среди новых больных – 516 детей и 565 медработников. За прошедшие сутки были госпитализированы еще 1610 пациентов с COVID-19. Лаборатории провели 67 127 тестирований: 37 770 методом ПЦР и 29 357 методом ИФА. Тогда как за все время пандемии в Украине их было совершено 3 979 421.

Данные по коронавирусу в областях Украины СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Верховной Раде решили 17 ноября рассмотреть постановление об отмене карантина выходного дня в Украине и вызвать главу Кабмина Дениса Шмыгаля с докладом о состоянии борьбы с коронавирусом.

В Минздраве противников карантина выходного дня в Украине призвали устраиваться на работу в больницы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в случае введения полного локдауна из-за коронавируса Украина вновь может закрыть границы.