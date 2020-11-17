Коронавирус в Украине перешел черту в 557 тысяч: статистика Минздрава на 17 ноября
По состоянию на 17 ноября в Украине официально подтверждены 557 657 случаев коронавируса. За последние сутки этот диагноз поставили еще 11 968 украинцам.
COVID-19 унес жизни 9856 (+159 за сутки) жителей страны, при этом 250 983 (+6786) смогли вылечиться. Актуальные данные предоставил в Facebook работающий на самоизоляции глава Минздрава Максим Степанов, а также сайт СНБО.
Больше всего новых больных коронавирусной инфекцией прибавилось в Киеве – 1143, Днепропетровской области – 808, Одесской – 761, Черкасской – 755 и Запорожской – 734.
Сейчас коронавирус выявлено:
г. Киев – 52 642 случая;
Винницкая область – 14 103 случая;
Волынская область – 19 297 случаев;
Днепропетровская область – 22 877 случаев;
Донецкая область – 17 713 случаев;
Житомирская область – 23 447 случаев;
Закарпатская область – 19 826 случаев;
Запорожская область – 20 025 случаев;
Ивано-Франковская область – 28 972 случая;
Киевская область – 25 787 случаев;
Кировоградская область – 3753 случая;
Луганская область – 5215 случаев;
Львовская область – 37 970 случаев;
Николаевская область – 12 998 случаев;
Одесская область – 34 176 случаев;
Полтавская область – 15 884 случая;
Ривненская область – 25 596 случаев;
Сумская область – 18 903 случая;
Тернопольская область – 23 938 случаев;
Харьковская область – 48 586 случаев;
Херсонская область – 7357 случаев;
Хмельницкая область – 23 547 случаев;
Черкасская область – 14 233 случая;
Черновицкая область – 28 692 случая;
Черниговская область – 12 120 случаев.
Напомним: в статистике от главы Минздрава и сайта СНБО отсутствуют данные о ситуации с заражением коронавирусом населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.
Глава Минздрава подчеркнул, что среди новых больных – 516 детей и 565 медработников. За прошедшие сутки были госпитализированы еще 1610 пациентов с COVID-19. Лаборатории провели 67 127 тестирований: 37 770 методом ПЦР и 29 357 методом ИФА. Тогда как за все время пандемии в Украине их было совершено 3 979 421.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Верховной Раде решили 17 ноября рассмотреть постановление об отмене карантина выходного дня в Украине и вызвать главу Кабмина Дениса Шмыгаля с докладом о состоянии борьбы с коронавирусом.
В Минздраве противников карантина выходного дня в Украине призвали устраиваться на работу в больницы.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в случае введения полного локдауна из-за коронавируса Украина вновь может закрыть границы.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласился дополнительно выделить 10 миллионов гривен на ПЦР-тесты и средства индивидуальной защиты для Государственного управления делами. В ведении последнего находится "Феофания", где от COVID-19 лечится Владимир Зеленский.