Коронавирус в Украине перешел черту в 557 тысяч: статистика Минздрава на 17 ноября

Марина Лисничук Общество 08:20, 17.11.2020 Обновлено: 09:43, 17.11.2020

По состоянию на 17 ноября в Украине официально подтверждены 557 657 случаев коронавируса. За последние сутки этот диагноз поставили еще 11 968 украинцам.

COVID-19 унес жизни 9856 (+159 за сутки) жителей страны, при этом 250 983 (+6786) смогли вылечиться. Актуальные данные предоставил в Facebook работающий на самоизоляции глава Минздрава Максим Степанов, а также сайт СНБО.

Больше всего новых больных коронавирусной инфекцией прибавилось в Киеве – 1143, Днепропетровской области – 808, Одесской – 761, Черкасской – 755 и Запорожской – 734.

Данные по коронавирусу в Украине по состоянию на утро 17 ноября
Facebook Максима Степанова

Сейчас коронавирус выявлено:

  • г. Киев – 52 642 случая;

  • Винницкая область – 14 103 случая;

  • Волынская область – 19 297 случаев;

  • Днепропетровская область – 22 877 случаев;

  • Донецкая область – 17 713 случаев;

  • Житомирская область – 23 447 случаев;

  • Закарпатская область – 19 826 случаев;

  • Запорожская область – 20 025 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 28 972 случая;

  • Киевская область – 25 787 случаев;

  • Кировоградская область – 3753 случая;

  • Луганская область – 5215 случаев;

  • Львовская область – 37 970 случаев;

  • Николаевская область – 12 998 случаев;

  • Одесская область – 34 176 случаев;

  • Полтавская область – 15 884 случая;

  • Ривненская область – 25 596 случаев;

  • Сумская область – 18 903 случая;

  • Тернопольская область – 23 938 случаев;

  • Харьковская область – 48 586 случаев;

  • Херсонская область – 7357 случаев;

  • Хмельницкая область – 23 547 случаев;

  • Черкасская область – 14 233 случая;

  • Черновицкая область – 28 692 случая;

  • Черниговская область – 12 120 случаев.

Карта распространения коронавируса в Украине
СНБО

Напомним: в статистике от главы Минздрава и сайта СНБО отсутствуют данные о ситуации с заражением коронавирусом населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Глава Минздрава подчеркнул, что среди новых больных – 516 детей и 565 медработников. За прошедшие сутки были госпитализированы еще 1610 пациентов с COVID-19. Лаборатории провели 67 127 тестирований: 37 770 методом ПЦР и 29 357 методом ИФА. Тогда как за все время пандемии в Украине их было совершено 3 979 421.

Данные по коронавирусу в областях Украины
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласился дополнительно выделить 10 миллионов гривен на ПЦР-тесты и средства индивидуальной защиты для Государственного управления делами. В ведении последнего находится "Феофания", где от COVID-19 лечится Владимир Зеленский.

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