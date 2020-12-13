Коронавирус в Украине пересек черту в 894 тысячи заражений: статистика на 13 декабря
В Украине за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 9176 человек. В результате общее количество заражений на утро воскресенья, 13 декабря, достигло уже 894 215.
Вирус унес жизни 15 154 украинцев (+156), при этом 501 564 (+7563) победили его. Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook и сайт Совета нацбезопасности и обороны.
Общее количество заражений коронавирусом в регионах:
г. Киев – 91 138 случаев;
Винницкая область – 19 801 случай;
Волынская область – 28 019 случаев;
Днепропетровская область – 49 074 случая;
Донецкая область – 29 398 случаев;
Житомирская область – 34 073 случая;
Закарпатская область – 26 016 случаев;
Запорожская область – 41 995 случаев;
Ивано-Франковская область – 40 668 случаев;
Киевская область – 48 523 случая;
Кировоградская область – 7166 случаев;
Луганская область – 7889 случаев;
Львовская область – 53 662 случая;
Николаевская область – 23 864 случая;
Одесская область – 57 699 случаев;
Полтавская область – 29 121 случай;
Ривненская область – 36 117 случаев;
Сумская область – 35 702 случая;
Тернопольская область – 31 165 случаев;
Харьковская область – 62 324 случая;
Херсонская область – 13 972 случая;
Хмельницкая область – 34 800 случаев;
Черкасская область – 31 209 случаев;
Черновицкая область – 36 695 случаев;
Черниговская область – 24 125 случаев.
Напомним, что в статистике по заболеваемости коронавирусом в Украине от Министерства здравоохранения и сайта СНБО отсутствуют данные из временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне Украина от COVAX получила официальное одобрение запроса на получение вакцины против коронавируса.
В то же время в стране только за сутки был госпитализирован 3001 пациент с COVID-19, что стало новым рекордом. Врач диагностического медцентра Львова Тарас Жиравецкий предупредил о коллапсе в больницах.
Интересно, что коронавирус "пожалел" Кировоградщину: там фиксируют не так много заражений, зато в медучреждениях региона ситуация такая же, как и у других. О том, врут ли цифры и что происходит в наиболее "незараженной" области – читайте в материале.