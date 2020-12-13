Коронавирус в Украине пересек черту в 894 тысячи заражений: статистика на 13 декабря

В Украине за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 9176 человек. В результате общее количество заражений на утро воскресенья, 13 декабря, достигло уже 894 215.

Вирус унес жизни 15 154 украинцев (+156), при этом 501 564 (+7563) победили его. Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook и сайт Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество заражений коронавирусом в регионах:

г. Киев – 91 138 случаев;

Винницкая область – 19 801 случай;

Волынская область – 28 019 случаев;

Днепропетровская область – 49 074 случая;

Донецкая область – 29 398 случаев;

Житомирская область – 34 073 случая;

Закарпатская область – 26 016 случаев;

Запорожская область – 41 995 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 668 случаев;

Киевская область – 48 523 случая;

Кировоградская область – 7166 случаев;

Луганская область – 7889 случаев;

Львовская область – 53 662 случая;

Николаевская область – 23 864 случая;

Одесская область – 57 699 случаев;

Полтавская область – 29 121 случай;

Ривненская область – 36 117 случаев;

Сумская область – 35 702 случая;

Тернопольская область – 31 165 случаев;

Харьковская область – 62 324 случая;

Херсонская область – 13 972 случая;

Хмельницкая область – 34 800 случаев;

Черкасская область – 31 209 случаев;

Черновицкая область – 36 695 случаев;

Черниговская область – 24 125 случаев.

Напомним, что в статистике по заболеваемости коронавирусом в Украине от Министерства здравоохранения и сайта СНБО отсутствуют данные из временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.

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