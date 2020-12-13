Коронавирус в Украине пересек черту в 894 тысячи заражений: статистика на 13 декабря

Марина Лисничук Общество 08:14, 13.12.2020 Обновлено: 08:19, 13.12.2020

В Украине за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 9176 человек. В результате общее количество заражений на утро воскресенья, 13 декабря, достигло уже 894 215.

Вирус унес жизни 15 154 украинцев (+156), при этом 501 564 (+7563) победили его. Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook и сайт Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество заражений коронавирусом в регионах:

  • г. Киев – 91 138 случаев;

  • Винницкая область – 19 801 случай;

  • Волынская область – 28 019 случаев;

  • Днепропетровская область – 49 074 случая;

  • Донецкая область – 29 398 случаев;

  • Житомирская область – 34 073 случая;

  • Закарпатская область – 26 016 случаев;

  • Запорожская область – 41 995 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 40 668 случаев;

  • Киевская область – 48 523 случая;

  • Кировоградская область – 7166 случаев;

  • Луганская область – 7889 случаев;

  • Львовская область – 53 662 случая;

  • Николаевская область – 23 864 случая;

  • Одесская область – 57 699 случаев;

  • Полтавская область – 29 121 случай;

  • Ривненская область – 36 117 случаев;

  • Сумская область – 35 702 случая;

  • Тернопольская область – 31 165 случаев;

  • Харьковская область – 62 324 случая;

  • Херсонская область – 13 972 случая;

  • Хмельницкая область – 34 800 случаев;

  • Черкасская область – 31 209 случаев;

  • Черновицкая область – 36 695 случаев;

  • Черниговская область – 24 125 случаев.

Напомним, что в статистике по заболеваемости коронавирусом в Украине от Министерства здравоохранения и сайта СНБО отсутствуют данные из временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • накануне Украина от COVAX получила официальное одобрение запроса на получение вакцины против коронавируса.

  • В то же время в стране только за сутки был госпитализирован 3001 пациент с COVID-19, что стало новым рекордом. Врач диагностического медцентра Львова Тарас Жиравецкий предупредил о коллапсе в больницах.

  • Интересно, что коронавирус "пожалел" Кировоградщину: там фиксируют не так много заражений, зато в медучреждениях региона ситуация такая же, как и у других. О том, врут ли цифры и что происходит в наиболее "незараженной" области – читайте в материале.

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