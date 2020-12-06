Коронавирус в Украине перешел черту в 813 тысяч: статистика на 6 декабря

В Украине на утро воскресенья, 6 декабря, количество случаев коронавируса достигло 813 306. За минувшие сутки этот диагноз подтвердили еще в 11 590 человек.

От COVID-19 в стране умерли 13 588 пациентов (+167), в то же время 418 581 украинец (+6048) выздоровел. Статистикой по заболеваемости поделился в Facebook глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, обновил данные и сайт СНБО.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 1518, Одесской области – 1002, Запорожской – 817, Киевской – 809 и Днепропетровской – 798.

Коронавирусом заболели еще 11 590 украинцев Facebook Максима Степанова

Количество заболеваний COVID-19 в регионах увеличилось:

г. Киев – 79 809 случаев;

Винницкая область – 18 587 случаев;

Волынская область – 26 019 случаев;

Днепропетровская область – 44 080 случаев;

Донецкая область – 25 547 случаев;

Житомирская область – 31 967 случаев;

Закарпатская область – 24 541 случай;

Запорожская область – 36 539 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 373 случая;

Киевская область – 43 219 случаев;

Кировоградская область – 6254 случая;

Луганская область – 7027 случаев;

Львовская область – 49 831 случай;

Николаевская область – 21 144 случая;

Одесская область – 51 148 случаев;

Полтавская область – 25 228 случаев;

Ривненская область – 33 508 случаев;

Сумская область – 33 181 случай;

Тернопольская область – 29 594 случая;

Харьковская область – 59 285 случаев;

Херсонская область – 11 915 случаев;

Хмельницкая область – 32 286 случаев;

Черкасская область – 26 809 случаев;

Черновицкая область – 35 152 случая;

Черниговская область – 21 263 случая.

Как известно, в официальной статистике от Минздрава и СНБО нет данных по заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Карта распространения коронавируса в Украине СНБО

По словам министра здравоохранения, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили в 627 детей и 493 медработников. В медучреждения были госпитализированы еще 1127 больных.

Статистика по заболеваемости COVID-19 в Украине СНБО

В то же время лаборатории осуществили 42 096 тестирований за сутки, в том числе 33 308 методом ПЦР и 8788 методом ИФА. Тогда как за все время пандемии в Украине проведено 4 780 080 ПЦР-тестирований.

Динамика развития пандемии COVID-19 в Украине за последние 28 дней

Региональное распределение больных COVID-19 и подозрений на эту болезнь в Украине

Региональное распределение новых больных COVID-19 в Украине за минувшие сутки

Региональное распределение госпитализации больных COVID-19 и умерших от него в Украине за минувшие сутки

Показатели инцидентности в Украине и ее регионах

Признаки усиления противоэпидемических мероприятий

Возрастное распределение заболевших коронавирусом и умерших от него в Украине

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