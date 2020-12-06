Коронавирус в Украине перешел черту в 813 тысяч: статистика на 6 декабря
В Украине на утро воскресенья, 6 декабря, количество случаев коронавируса достигло 813 306. За минувшие сутки этот диагноз подтвердили еще в 11 590 человек.
От COVID-19 в стране умерли 13 588 пациентов (+167), в то же время 418 581 украинец (+6048) выздоровел. Статистикой по заболеваемости поделился в Facebook глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, обновил данные и сайт СНБО.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 1518, Одесской области – 1002, Запорожской – 817, Киевской – 809 и Днепропетровской – 798.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах увеличилось:
г. Киев – 79 809 случаев;
Винницкая область – 18 587 случаев;
Волынская область – 26 019 случаев;
Днепропетровская область – 44 080 случаев;
Донецкая область – 25 547 случаев;
Житомирская область – 31 967 случаев;
Закарпатская область – 24 541 случай;
Запорожская область – 36 539 случаев;
Ивано-Франковская область – 39 373 случая;
Киевская область – 43 219 случаев;
Кировоградская область – 6254 случая;
Луганская область – 7027 случаев;
Львовская область – 49 831 случай;
Николаевская область – 21 144 случая;
Одесская область – 51 148 случаев;
Полтавская область – 25 228 случаев;
Ривненская область – 33 508 случаев;
Сумская область – 33 181 случай;
Тернопольская область – 29 594 случая;
Харьковская область – 59 285 случаев;
Херсонская область – 11 915 случаев;
Хмельницкая область – 32 286 случаев;
Черкасская область – 26 809 случаев;
Черновицкая область – 35 152 случая;
Черниговская область – 21 263 случая.
Как известно, в официальной статистике от Минздрава и СНБО нет данных по заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.
По словам министра здравоохранения, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили в 627 детей и 493 медработников. В медучреждения были госпитализированы еще 1127 больных.
В то же время лаборатории осуществили 42 096 тестирований за сутки, в том числе 33 308 методом ПЦР и 8788 методом ИФА. Тогда как за все время пандемии в Украине проведено 4 780 080 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение по международной программе "COVAX", согласно которому наша страна бесплатно получит вакцину против COVID-19 в начале 2021 года.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заверил, что до конца 2020-го Украина не вернется к карантину выходного дня для сдерживания распространения коронавируса.
А врач-эпидемиолог и инфекционист Алексей Галимский считает, что в Украине пандемия COVID-19 может существенно утихнуть к сентябрю 2021 года. По его словам, к тому времени в стране должна сформироваться "иммунная прослойка".