Коронавирус в Украине перешел черту в 813 тысяч: статистика на 6 декабря

В Украине на утро воскресенья, 6 декабря, количество случаев коронавируса достигло 813 306. За минувшие сутки этот диагноз подтвердили еще в 11 590 человек.

От COVID-19 в стране умерли 13 588 пациентов, в то же время 418 581 украинец выздоровел. Статистикой по заболеваемости поделился в Facebook глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, обновил данные и сайт СНБО.

Как известно, в официальной статистике от Минздрава и СНБО нет данных по заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.

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