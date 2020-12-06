Коронавирус в Украине перешел черту в 813 тысяч: статистика на 6 декабря
В Украине на утро воскресенья, 6 декабря, количество случаев коронавируса достигло 813 306. За минувшие сутки этот диагноз подтвердили еще в 11 590 человек.
От COVID-19 в стране умерли 13 588 пациентов, в то же время 418 581 украинец выздоровел. Статистикой по заболеваемости поделился в Facebook глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, обновил данные и сайт СНБО.
Как известно, в официальной статистике от Минздрава и СНБО нет данных по заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение по международной программе "COVAX", согласно которому наша страна бесплатно получит вакцину против COVID-19 в начале 2021 года.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заверил, что до конца 2020-го Украина не вернется к карантину выходного дня для сдерживания распространения коронавируса.
А врач-эпидемиолог и инфекционист Алексей Галимский считает, что в Украине пандемия COVID-19 может существенно утихнуть к сентябрю 2021 года. По его словам, к тому времени в стране должна сформироваться "иммунная прослойка".