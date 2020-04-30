Коронавирус в Украине перешагнул отметку в 10 тысяч больных: статистика Минздрава на 30 апреля

По состоянию на четверг, 30 апреля, в Украине официально подтверждено более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Точное количество больных составило 10 406 человек.

Статистику уточнил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

За сутки добавилось 540 новых случаев заражения. Скончался 261 человек, а выздороветь удалось 1238.

Коронавирус в Украине перешагнул отметку в 10 тысяч больных

Детальная информация о заболеваемости коронавирусом по областям также появилась на официальной странице Минздрава в Facebook.

Ситуация в регионах такая:

Винницкая обл. – 417 (127 выздоровели)

Волынская обл. – 280 (60 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 347 (23 выздоровели)

Донецкая обл. – 68 (10 выздоровели)

Житомирская обл. – 374 (21 выздоровел)

Закарпатская обл. – 419 (48 выздоровели)

Запорожская обл. – 243 (62 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 862 (72 выздоровели)

г. Киев – 1401 (75 выздоровели)

Киевская обл. – 664 (73 выздоровели)

Кировоградская обл. – 391 (100 выздоровели)

Львовская обл. – 430 (77 выздоровели)

Луганская обл. – 33 (4 выздоровели)

Николаевская обл. – 126 (5 выздоровели)

Одесская обл. – 277 (15 выздоровели)

Полтавская обл. – 203 (21 выздоровел)

Ривненская обл. – 637 (59 выздоровели)

Сумская обл. – 102 (57 выздоровели)

Тернопольская обл. – 779 (78 выздоровели)

Харьковская обл. – 249 (20 выздоровели)

Херсонская обл. – 111 (35 выздоровел)

Хмельницкая обл. – 82 (20 выздоровели)

Черкасская обл. – 290 (60 выздоровели)

Черновицкая обл. – 1571 (110 выздоровели)

Черниговская обл. – 50 (6 выздоровели).

Всего в Украине исследовано 111 859 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 7192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3214 человек, из них 140 детей и 350 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эксклюзивном интервью рассказал, что Украина вышла на плато по COVID-19 и пика можно будет избежать.

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