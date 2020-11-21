Коронавирус в Украине пересек отметку в 612 тысяч больных: статистика Минздрава на 21 ноября
В стране вновь выявили рекордное количество зараженных за сутки – более 14,5 тыс.
Только в Киеве и на Днепропетровщине зафиксировали по более чем 1200 инфицированных
За прошедшие сутки заболели еще 610 детей и 590 медработников
В Украине на утро субботы, 21 ноября, подтверждено 612 665 случаев коронавируса. Из них за сутки были обнаружены 14 580, что побило предыдущий рекорд.
Инфекция унесла жизни уже 10 813 украинцев (+215), при этом 282 313 пациентов (+7989) смогли побороть ее. Статистикой в Facebook поделился министр здравоохранения Максим Степанов, обновил данные также сайт СНБО.
За предыдущие сутки COVID-19 заболели еще 610 детей и 590 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области – 1342, г. Киев – 1213, Сумской области – 961, Киевской – 953 и Запорожской – 810.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах возросло:
г. Киев – 57 807 случаев;
Винницкая область – 15 164 случая;
Волынская область – 21 131 случай;
Днепропетровская область – 27 544 случая;
Донецкая область – 19 685 случаев;
Житомирская область – 25 664 случая;
Закарпатская область – 21 165 случаев;
Запорожская область – 23 035 случаев;
Ивано-Франковская область – 31 305 случаев;
Киевская область – 29 380 случаев;
Кировоградская область – 4142 случая;
Луганская область – 5617 случаев;
Львовская область – 40 416 случаев;
Николаевская область – 14 607 случаев;
Одесская область – 36 727 случаев;
Полтавская область – 17 942 случая;
Ривненская область – 27 539 случаев;
Сумская область – 21 833 случая;
Тернопольская область – 25 259 случаев;
Харьковская область – 50 784 случая;
Херсонская область – 8359 случаев;
Хмельницкая область – 25 820 случаев;
Черкасская область – 17 149 случаев;
Черновицкая область – 30 636 случаев;
Черниговская область – 13 955 случаев.
Напомним: в статистике от главы Минздрава и сайта СНБО отсутствуют данные о ситуации с заражением COVID-19 населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.
Глава Минздрава подчеркнул, что за прошедшие сутки в больницы был госпитализирован еще 1761 украинец с коронавирусной инфекцией. Также осуществлено 71 949 тестирований на диагностику вируса – 45 508 методом ПЦР и 26 441 методом ИФА. За все время пандемии в Украине проведено 4 154 333 ПЦР-тестирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне в Украине выявили рекордные 14 575 новых больных коронавирусом.
Из-за этого президенту Владимиру Зеленскому напомнили его заявление ввести локдаун при 15 тысячах зараженных COVID-19 в сутки.
После сразу три источника в правительственных кругах подтвердили вероятность введения жесткого карантина в Украине для сдерживания пандемии.
Замглавы МВД Антон Геращенко назвал карантин выходного дня полумерой и тоже выступил за введение более жестких ограничений на три недели.
У президента Владимира Зеленского прокомментировали вероятность локдауна на новогодние праздники в Украине.