Коронавирус в Украине пересек отметку в 612 тысяч больных: статистика Минздрава на 21 ноября

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
18,1 т.

  • В стране вновь выявили рекордное количество зараженных за сутки – более 14,5 тыс.

  • Только в Киеве и на Днепропетровщине зафиксировали по более чем 1200 инфицированных

  • За прошедшие сутки заболели еще 610 детей и 590 медработников

Коронавирус сегодня в Украине

В Украине на утро субботы, 21 ноября, подтверждено 612 665 случаев коронавируса. Из них за сутки были обнаружены 14 580, что побило предыдущий рекорд.

Инфекция унесла жизни уже 10 813 украинцев (+215), при этом 282 313 пациентов (+7989) смогли побороть ее. Статистикой в Facebook поделился министр здравоохранения Максим Степанов, обновил данные также сайт СНБО.

За предыдущие сутки COVID-19 заболели еще 610 детей и 590 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области – 1342, г. Киев – 1213, Сумской области – 961, Киевской – 953 и Запорожской – 810.

В Украине обнаружили рекордные 14 580 случаев заражения COVID-19 за сутки

Количество заболеваний коронавирусом в регионах возросло:

  • г. Киев – 57 807 случаев;

  • Винницкая область – 15 164 случая;

  • Волынская область – 21 131 случай;

  • Днепропетровская область – 27 544 случая;

  • Донецкая область – 19 685 случаев;

  • Житомирская область – 25 664 случая;

  • Закарпатская область – 21 165 случаев;

  • Запорожская область – 23 035 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 31 305 случаев;

  • Киевская область – 29 380 случаев;

  • Кировоградская область – 4142 случая;

  • Луганская область – 5617 случаев;

  • Львовская область – 40 416 случаев;

  • Николаевская область – 14 607 случаев;

  • Одесская область – 36 727 случаев;

  • Полтавская область – 17 942 случая;

  • Ривненская область – 27 539 случаев;

  • Сумская область – 21 833 случая;

  • Тернопольская область – 25 259 случаев;

  • Харьковская область – 50 784 случая;

  • Херсонская область – 8359 случаев;

  • Хмельницкая область – 25 820 случаев;

  • Черкасская область – 17 149 случаев;

  • Черновицкая область – 30 636 случаев;

  • Черниговская область – 13 955 случаев.

Напомним: в статистике от главы Минздрава и сайта СНБО отсутствуют данные о ситуации с заражением COVID-19 населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Глава Минздрава подчеркнул, что за прошедшие сутки в больницы был госпитализирован еще 1761 украинец с коронавирусной инфекцией. Также осуществлено 71 949 тестирований на диагностику вируса – 45 508 методом ПЦР и 26 441 методом ИФА. За все время пандемии в Украине проведено 4 154 333 ПЦР-тестирования.

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