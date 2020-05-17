Коронавирус в Украине: опубликована подробная статистика по областям

Кирилл Лютый Общество 18:23, 17.05.2020

В Украине лидерами антирейтинга по заболеваемости коронавирусом являются Киев, а также Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Об этом сказано в сообщении волонтерского проекта Минздрава "Коронавирус в регионах" в Telegram-канале.

По данным Центра общественного здоровья Украины, состоянием на 9 утра 17 мая в стране зафиксировано 18 291 случай инфицирования, из которых 514 с летальными исходами. В то же время уже 5 116 пациентов вылечились от COVID-19. За последние сутки обнаружено 433 новых случая заболевания.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за весь период:

  1. Черновицкая область – 2 694

  2. Киев – 2 280

  3. Ивано-Франковска область – 1 210

Наибольший прирост выявленных случаев за последние сутки:

  1. Киев +59 (2,59%)

  2. Киевская область +54 (+ 4,51%)

  3. Львовская область +50 (+ 4,91%)

Наибольшее количество выздоровевших за последние сутки

  1. Черновицкая область +45 (+7,40%)

  2. Ивано-Франковская область +45 (+8,77%)

  3. Львовская область +31 (+5,36%)

Наибольшее количество летальных случаев за весь период

  1. Черновицкая область – 102

  2. Ивано-Франковская область – 68

  3. Киев – 48

Коронавирус в Украине
СНБО

Как писал OBOZREVATEL, во всем мире коронавирус уже поразил более 4,7 млн человек. Лидером по инфицированию остаются США, где вирус унес более 90 тысяч жизней. При этом в Италии смертность от COVID-19 рекордно упала.

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