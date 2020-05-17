Коронавирус в Украине: опубликована подробная статистика по областям
В Украине лидерами антирейтинга по заболеваемости коронавирусом являются Киев, а также Черновицкая и Ивано-Франковская области.
Об этом сказано в сообщении волонтерского проекта Минздрава "Коронавирус в регионах" в Telegram-канале.
По данным Центра общественного здоровья Украины, состоянием на 9 утра 17 мая в стране зафиксировано 18 291 случай инфицирования, из которых 514 с летальными исходами. В то же время уже 5 116 пациентов вылечились от COVID-19. За последние сутки обнаружено 433 новых случая заболевания.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за весь период:
Черновицкая область – 2 694
Киев – 2 280
Ивано-Франковска область – 1 210
Наибольший прирост выявленных случаев за последние сутки:
Киев +59 (2,59%)
Киевская область +54 (+ 4,51%)
Львовская область +50 (+ 4,91%)
Наибольшее количество выздоровевших за последние сутки
Черновицкая область +45 (+7,40%)
Ивано-Франковская область +45 (+8,77%)
Львовская область +31 (+5,36%)
Наибольшее количество летальных случаев за весь период
Черновицкая область – 102
Ивано-Франковская область – 68
Киев – 48
Как писал OBOZREVATEL, во всем мире коронавирус уже поразил более 4,7 млн человек. Лидером по инфицированию остаются США, где вирус унес более 90 тысяч жизней. При этом в Италии смертность от COVID-19 рекордно упала.