Коронавирус в Украине немного пошел на спад: статистика на 20 июня
По состоянию на утро 20 июня в Украине официально подтверждены 35 825 случаев коронавирусной инфекции. Из них 841 был обнаружен за прошедшие сутки.
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От COVID-19 в стране умерли уже 994 человек (+9 за сутки), при этом полностью побороли болезнь 16 406 пациента (+373 за сутки), свидетельствуют данные сайта СНБО. Информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Днем ранее в Украине зафиксировали 921 новый случай коронавируса.
Больше всего новых зараженных зарегистрировали в областях: Львовской – 139, Закарпатской – 109, Ривненской – 83.
Всего проведено 553 737 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 1627 случаев;
Волынская область – 1743 случая;
Днепропетровская область – 1036 случаев;
Донецкая область – 355 случаев;
Житомирская область – 1229 случаев;
Закарпатская область – 2069 случаев;
Запорожская область – 551 случай;
Ивано-Франковская область – 1981 случай;
Кировоградская область – 612 случаев;
г. Киев – 4252 случая;
Киевская область – 2174 случая;
Львовская область – 3679 случаев;
Луганская область – 72 случая;
Николаевская область – 349 случаев;
Одесская область – 1232 случая;
Полтавская область – 290 случаев;
Ривненская область – 2776 случаев;
Сумская область – 252 случая;
Тернопольская область – 1643 случая;
Харьковская область – 1779 случаев;
Херсонская область – 185 случаев;
Хмельницкая область – 612 случаев;
Черновицкая область – 4268 случаев;
Черкасская область – 592 случая;
Черниговская область – 467 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на 20 июня коронавирусом в мире заразились более 8,7 млн человек.
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