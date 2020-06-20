Коронавирус в Украине немного пошел на спад: статистика на 20 июня

По состоянию на утро 20 июня в Украине официально подтверждены 35 825 случаев коронавирусной инфекции. Из них 841 был обнаружен за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 994 человек (+9 за сутки), при этом полностью побороли болезнь 16 406 пациента (+373 за сутки), свидетельствуют данные сайта СНБО. Информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Днем ранее в Украине зафиксировали 921 новый случай коронавируса.

Больше всего новых зараженных зарегистрировали в областях: Львовской – 139, Закарпатской – 109, Ривненской – 83.

Всего проведено 553 737 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1627 случаев;

Волынская область – 1743 случая;

Днепропетровская область – 1036 случаев;

Донецкая область – 355 случаев;

Житомирская область – 1229 случаев;

Закарпатская область – 2069 случаев;

Запорожская область – 551 случай;

Ивано-Франковская область – 1981 случай;

Кировоградская область – 612 случаев;

г. Киев – 4252 случая;

Киевская область – 2174 случая;

Львовская область – 3679 случаев;

Луганская область – 72 случая;

Николаевская область – 349 случаев;

Одесская область – 1232 случая;

Полтавская область – 290 случаев;

Ривненская область – 2776 случаев;

Сумская область – 252 случая;

Тернопольская область – 1643 случая;

Харьковская область – 1779 случаев;

Херсонская область – 185 случаев;

Хмельницкая область – 612 случаев;

Черновицкая область – 4268 случаев;

Черкасская область – 592 случая;

Черниговская область – 467 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на 20 июня коронавирусом в мире заразились более 8,7 млн человек.

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