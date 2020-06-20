В Украине озвучили статистику по коронавирусу на 20 июня

По состоянию на утро 20 июня в Украине официально подтверждены 35 825 случая коронавирусной инфекции. Из них 841 были обнаружены за прошедшие сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

От COVID-19 в стране умерли уже 994 человек (+9 за сутки), при этом полностью побороли болезнь 16 406 пациента (+373 за сутки), свидетельствуют данные сайта СНБО.

Днем ранее в Украине зафиксировали 921 новый случай коронавируса.

Больше всего новых зараженных зарегистрировали в областях: Львовской – 139, Закарпатской – 109, Ривненской – 83.

Коронавирус в Украине немного пошел на спад: статистика на 20 июня

Коронавирус в Украине немного пошел на спад: статистика на 20 июня

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на 20 июня коронавирусом в мире заразились более 8,7 млн человек.

Новость обновляется...