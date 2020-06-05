Коронавирус в Украине не отступает, количество больных опять выросло: статистика Минздрава на 5 июня

В Украине по состоянию на пятницу, 5 июня, официально подтверждено 25 963 случая заражения коронавирусом нового типа. Из них 553 было выявлено за прошедшие сутки.

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При этом количество смертей от COVID-19 в стране достигло 762 (+15 за сутки), тогда как выздороветь от заболевания удалось уже 11 372 пациентам (+330). Об этом свидетельствуют данные с сайта Центра общественного здоровья.

За последние сутки COVID-19 заразились еще более полутысячи человек

Данные по заболеваемости с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма отсутствуют.

Статистика по коронавирусу в Украине на 5 июня phc.org.ua

Статистика по коронавирусу в Украине на 5 июня phc.org.ua

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