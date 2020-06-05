Коронавирус в Украине не отступает, количество больных опять выросло: статистика Минздрава на 5 июня

В Украине по состоянию на пятницу, 5 июня, официально подтверждено 25 963 случая заражения коронавирусом нового типа. Из них 553 было выявлено за прошедшие сутки.
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При этом количество смертей от COVID-19 в стране достигло 762 (+15 за сутки), тогда как выздороветь от заболевания удалось уже 11 372 пациентам (+330). Об этом свидетельствуют данные с сайта Центра общественного здоровья.
За последние сутки COVID-19 заразились еще более полутысячи человек
Данные по заболеваемости с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма отсутствуют.
Статистика по коронавирусу в Украине на 5 июня
phc.org.ua
Статистика по коронавирусу в Украине на 5 июня
phc.org.ua
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине 4 июня установили антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за все время пандемии – за прошедшие сутки заболело 588 человек.
Вице-президент НАН, которая моделирует распространение пандемии, Анатолий Загородний считает, что рост количества инфицированных коронавирусом в Украине связан с ослаблением карантина, однако решающей будет статистика за 10 дней, после очередного этапа смягчения.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине будут вводить дополнительные карантинные меры, если количество зараженных коронавирусом (COVID-19) начнет расти.
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