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5 июня • обновлено в 09:06
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Коронавирус в Украине не отступает, количество больных опять выросло: статистика Минздрава на 5 июня

  • В Украине за последние сутки было зафиксировано еще 553 случая инфицирования коронавирусом

  • По состоянию на утро 5 июня количество зараженных COVID-19 в стране достигло 25 963

  • Болезнь унесла жизни 762 человек, при этом выздороветь удалось 11 372 пациентам

15.8т
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В Украине по состоянию на пятницу, 5 июня, официально подтверждено 25 963 случая заражения коронавирусом нового типа. Из них 553 было выявлено за прошедшие сутки.

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При этом количество смертей от COVID-19 в стране достигло 762 (+15 за сутки), тогда как выздороветь от заболевания удалось уже 11 372 пациентам (+330). Об этом свидетельствуют данные с сайта Центра общественного здоровья.

За последние сутки COVID-19 заразились еще более полутысячи человек

За последние сутки COVID-19 заразились еще более полутысячи человек

Данные по заболеваемости с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма отсутствуют.

Статистика по коронавирусу в Украине на 5 июня

Статистика по коронавирусу в Украине на 5 июня

phc.org.ua

Статистика по коронавирусу в Украине на 5 июня

Статистика по коронавирусу в Украине на 5 июня

phc.org.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине 4 июня установили антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за все время пандемии – за прошедшие сутки заболело 588 человек.

  • Вице-президент НАН, которая моделирует распространение пандемии, Анатолий Загородний считает, что рост количества инфицированных коронавирусом в Украине связан с ослаблением карантина, однако решающей будет статистика за 10 дней, после очередного этапа смягчения.

  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине будут вводить дополнительные карантинные меры, если количество зараженных коронавирусом (COVID-19) начнет расти.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
СНБО Центр общественного здоровья вирус Министерство здравоохранения
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Коронавирус за сутки убил рекордное количество пациентов в Бразилии.

  • Конституционный суд обязали проверить законность карантина в Украине.

  • Билл Гейтс ответил на теории заговора о "чипировании" с помощью вакцины от COVID-19: "это сплетни и антинаучные высказывания".

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