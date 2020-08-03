Коронавирус в Украине нашли еще у 990 человек: статистика Минздрава на 3 августа

Виктория Довгань Общество 08:48, 3.08.2020 Обновлено: 09:01, 3.08.2020

По состоянию на понедельник, 3 августа, в Украине официально зарегистрировано 73 158 случаев коронавируса. Из них 990 было выявлено за последние сутки.

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Жертвами пандемии в нашей стране стали уже 1738 человек (+13 за сутки), а преодолеть болезнь удалось 39 876 пациентам (+333 за сутки). Об этом сообщается на сайте СНБО.

Количество больных коронавирусом в Украине
СНБО
Эпидемиологическая обстановка
СНБО

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