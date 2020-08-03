Коронавирус в Украине нашли еще у 990 человек: статистика Минздрава на 3 августа

По состоянию на понедельник, 3 августа, в Украине официально зарегистрировано 73 158 случаев коронавируса. Из них 990 было выявлено за последние сутки.

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Жертвами пандемии в нашей стране уже 1738 стали человек (+13 за сутки), а преодолеть болезнь удалось 39 876 пациентам (+333 за сутки). Об этом сообщается на сайте СНБО.

Количество больных коронавирусом в Украине СНБО

Эпидемиологическая обстановка СНБО

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