Коронавирус в Украине нашли еще у 990 человек: статистика Минздрава на 3 августа
Коронавирус в Украине.
По состоянию на понедельник, 3 августа, в Украине официально зарегистрировано 73 158 случаев коронавируса. Из них 990 было выявлено за последние сутки.
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Жертвами пандемии в нашей стране уже 1738 стали человек (+13 за сутки), а преодолеть болезнь удалось 39 876 пациентам (+333 за сутки). Об этом сообщается на сайте СНБО.
Количество больных коронавирусом в Украине СНБО
Эпидемиологическая обстановка СНБО
Как сообщал OBOZREVATEL:
На Буковине и Ривненщине зафиксирован резкий скачок заражения коронавирусом. По состоянию на вечер 2 августа в Черновицкой области выявили еще 82 новых случая, а в Ривненской – 29.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил, что коронавирусная болезнь в Украине по состоянию на 1 августа распространяется по "желтому" сценарию опасности. Это означает, что стране грозит 4000 смертельных случаев.