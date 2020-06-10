Коронавирус в Украине набрал обороты, 525 больных за сутки: статистика Минздрава по COVID-19 на 10 июня

По состоянию на утро среды, 10 июня, в Украине официально подтвержден 28 381 случай коронавирусной инфекции. Из них 525 было обнаружено за прошедшие сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Кроме этого, от COVID-19 в стране умерли 833 человека (+23 за сутки), а 12 769 пациентов (+357) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Лидерство по заболеваемости за последние сутки держат Волынская область – 101 новый инфицированный, Львовская область – 78 и город Киев – 57.

Количество больных COVID-19 в Украине снова выросло

При этом данные по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя в статистике отсутствуют.

Статистика по COVID-19 в Украине на 10 июня covid19.rnbo.gov.ua

Статистика по COVID-19 в Украине на 10 июня covid19.rnbo.gov.ua

Статистика по COVID-19 в Украине на 10 июня phc.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL: