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10 июня • обновлено в 08:30
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Коронавирус в Украине набрал обороты, 525 больных за сутки: статистика Минздрава по COVID-19 на 10 июня

1.1т
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По состоянию на утро среды, 10 июня, в Украине официально подтвержден 28 381 случай коронавирусной инфекции. Из них 525 было обнаружено за прошедшие сутки.

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Кроме этого, от COVID-19 в стране умерли 833 человека (+23 за сутки), а 12 769 пациентов (+357) полностью побороли болезнь. Такие данные обнародованы на сайте Центра общественного здоровья.

Количество больных коронавирусом в Украине снова выросло

Количество больных коронавирусом в Украине снова выросло

При этом данные по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя в статистике отсутствуют.

Статистика по COVID-19 в Украине на 10 июня

Статистика по COVID-19 в Украине на 10 июня

phc.org.ua

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус Центр общественного здоровья
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