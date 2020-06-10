Коронавирус в Украине набрал обороты, 525 больных за сутки: статистика Минздрава по COVID-19 на 10 июня

По состоянию на утро среды, 10 июня, в Украине официально подтвержден 28 381 случай коронавирусной инфекции. Из них 525 было обнаружено за прошедшие сутки.

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Кроме этого, от COVID-19 в стране умерли 833 человека (+23 за сутки), а 12 769 пациентов (+357) полностью побороли болезнь. Такие данные обнародованы на сайте Центра общественного здоровья.

Количество больных коронавирусом в Украине снова выросло

При этом данные по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя в статистике отсутствуют.

Статистика по COVID-19 в Украине на 10 июня phc.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

С 10 июня Украина переходит на очередной этап смягчения карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Согласно постановлениям главного санитарного врача, будет разрешена работа баз отдыха и санаториев, а также проведение массовых культурно-художественных мероприятий.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская предположила, что в случае роста заболеваемости коронавирусом после ослабления карантина в Украине новые ограничения будут вводиться в отдельных регионах, а не по всей стране.

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