Коронавирус в Украине набирает обороты, кто в зоне риска: графики

С начала 2020 года в Украине зарегистрировано 5040 подозрений на коронавирус COVID-19, из которых подтверждено 1096 случаев.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал графики с динамикой роста количества больных коронавирусом (чтобы посмотреть их, доскролльте новость до конца).

Еще 26 марта было только 1124 подозрений на COVID-19 (156 случаев подтвердились), а спустя 10 дней количество подозрений увеличилось в 4,5 раза.

Динамика роста подозрительных и официально подтвержденных случаев COVID-19

Сейчас показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 0,07, показатель летальности – 2,6%.

Динамика количественных показателей смертей и вылеченных от коронавируса

Также обнародовано распределение заболевших коронавирусом в Украине по возрасту и полу. 586 из них – мужчины (53%) и 510 – женщины (47%).

Больше всего зараженных в возрасте 50-59 лет (22,5%). В возрасте 40-49 лет 19,5% больных, 30-39 лет – 17,8%, 60-69 лет – 15%, 20-29 лет – 11%, 70-79 лет – 5%, 0-9 лет – 4,4%, 10-19 лет – 4,1%, 80-89 лет – всего 0,6% и 90-100 лет – 0,1%.

Возрастное распределение заболевших на COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 апреля в Украине официально подтверждено 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.

Из 1096 случаев заражения коронавирусом 78 зафиксировано у детей.

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