Коронавирусом в Украине заболели 113 человек: данные Минздрава на 25 марта

По состоянию на утро среды, 25 марта, в Украине официально подтверждены 113 случаев заражения коронавирусом.

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Такие данные появились на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. "По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях", – сказано в сводке.

Коронавирус в Украине "День"

Сейчас коронавирусная болезнь зафиксирована:

Волынская область – 1 случай (выявлен за последние сутки);

Запорожская область – 2 случая (выявлены за последние сутки);

Днепропетровская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный) случаев;

Киев – 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток);

Киевская область – 22 случая (из них 7 в течение последних суток);

Львовская область – 2 случая;

Луганская область – 1 (выявлен за последние сутки);

Одесская область – 1 (выявлен за последние сутки);

Тернопольская область – 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки);

Черновицкая область – 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;

Черкасская область – 1 случай.

В Минздраве отметили, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 марта в Центр поступило 185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 941 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 марта был зафиксирован первый случай коронавируса в Тернополе. Опасной инфекцией заразился врач-стоматолог.

Кроме того, появилась информация о первой смерти от коронавируса на Тернопольщине. Скончался 68-летний мужчина из Монастырского района.

Напомним, в мире за прошедшие сутки от коронавируса умерли 1722 человека, общее количество жертв коронавируса достигло 16 231. За три дня число случаев заражения COVID-19 увеличилось на 100 тысяч.

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