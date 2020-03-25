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25 марта • обновлено в 10:15
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Коронавирусом в Украине заболели 113 человек: данные Минздрава на 25 марта

1.7т
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По состоянию на утро среды, 25 марта, в Украине официально подтверждены 113 случаев заражения коронавирусом.

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Такие данные появились на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. "По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях", – сказано в сводке.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

"День"

Сейчас коронавирусная болезнь зафиксирована:

  • Волынская область – 1 случай (выявлен за последние сутки);

  • Запорожская область – 2 случая (выявлены за последние сутки);

  • Днепропетровская область – 2 случая;

  • Донецкая область – 1 случай;

  • Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;

  • Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный) случаев;

  • Киев – 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток);

  • Киевская область – 22 случая (из них 7 в течение последних суток);

  • Львовская область – 2 случая;

  • Луганская область – 1 (выявлен за последние сутки);

  • Одесская область – 1 (выявлен за последние сутки);

  • Тернопольская область – 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки);

  • Черновицкая область – 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;

  • Черкасская область – 1 случай.

В Минздраве отметили, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 марта в Центр поступило 185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 941 сообщение о подозрении на COVID-19.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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