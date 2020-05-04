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4 мая • обновлено в 22:43
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Коронавирус в Украине может убить до 120 тысяч человек: Зеленский назвал риски отмены карантина

4.2т
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Если Украина резко отменит карантин, введенный из-за коронавируса COVID-19, это грозит смертью 120 тысячам граждан.

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Об этом 4 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, которое опубликовано на его странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Коронавирус в Украине может убить до 120 тысяч человек: Зеленский назвал риски отмены карантина

"Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному ритму жизни, это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года", – отметил глава государства.

Зеленский уточнил, что смягчение карантина не может быть преждевременным. "Оно поэтапное, и первое произойдет уже 11 мая: будут открыты парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ожидается ослабление карантинных мер. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, продление карантина после 22 мая зависит от того, как будет двигаться пандемия коронавируса в мире и какие колебания кривой заболеваемости будут фиксироваться в стране.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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