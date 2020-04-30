Коронавирус в Украине может стать агрессивным – Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что коронавирус в Украине с одинаковой вероятностью может как ослабнуть, так и стать агрессивным.

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Однако сам выразил надежду, что в конце июля или в августе ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране станет намного легче. Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Лично я думаю, что выдохнем... Но прогнозировать новую инфекцию – дело неблагодарное. Можно делать прогнозы относительно уже исследованной инфекционной болезни и возбудителе. Например, корь. Каждые 5 лет цикличность растет, а каждые 10 – очень сильно возрастает. Здесь прогнозировать можно без ошибок", – сказал Ляшко.

Виктор Ляшко считает, что COVID-19 в Украине может как ослабнуть, так и стать агрессивным

Главный санврач Украины подчеркнул, что в случае с пандемией COVID-19 никто не владеет ситуацией о том, как себя поведет вирус. Ведь даже несмотря на большое количество прогнозов, они не сбылись ни в одной стране мира, начиная с Китая.

При этом как эксперт он выразил надежду, что это будет циклическое заболевание, как и другие ОРВИ. И эпидсезон для коронавируса будет длится с осени до весны, а именно с октября по май.

"Надеюсь, что со временем вирус будет ослабевать. Два его предшественники реализовали свой пандемический потенциал и ослабли гораздо раньше, даже не дойдя до Европы. Этот дошел и даже вызвал мировую пандемию. Он может ослабевать, но также может стать агрессивным. Этот вопрос мутации вируса. Заранее предсказать невозможно", – подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что снятие карантинных ограничений из-за коронавируса весной и летом, как это запланировали в Кабмине, может быть приостановлено, если в Украине возникнет новая вспышка заболеваемости.

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