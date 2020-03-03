В Украине из-за коронавируса взяли под контроль пограничников

Пограничники, которые контактировали с больным на коронавирус украинцем, находятся под постоянным наблюдением врачей.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в Черновецком пограничном отряде. "Сейчас мы тесно сотрудничаем с работниками Минздрава, они отслеживают состояние здоровья человека, у которого выявили коронавирус. И наблюдают за военнослужащими, которые несли службу на границе в тот день, когда приехал больной. На данное время никаких подозрений у наших ребят нет. Тем не менее, мероприятия по наблюдению на ними продолжаются ", – сказал нам помощник начальника отряда – начальник пресс-службы Сергей Бровко.

Западное региональное управление Госпогранслужбы

В погранслужбе уточнили, что продолжают в круглосуточном режиме осуществлять все мероприятия на границе – проводят температурный скрининг, визуальный осмотр и опрос всех, кто въезжает в Украину.

"Все эти дополнительные мероприятия направлены на то, чтобы не допустить распространения вируса на территории страны. Все наши граждане, которые возвращаются домой, однозначно попадут на территорию своей страны. Но в случае, если у кого-то будет высокая температура или признаки ОРВИ, людей дополнительно проверят", - говорят в Госпогранслужбе.

Западное региональное управление Госпогранслужбы

В Черновецком пограничном отряде добавили, что украинцы ответственно относятся к новым методам безопасности. И охотно проверяются.

"Никаких проблем с теми, кто въезжает, не возникает, люди все понимают. И я знаю случаи среди знакомых, которые сейчас за рубежом. Они сами не собираются ехать сюда, потому что понимают, что недалеко от их районов есть случаи заболевания на коронавирус. Ведь человек может приехать домой без симптомов, а окажется носителем вируса. Температура и симптомы могут появиться на сразу. И наши земляки побаиваются, что приедут сюда здоровыми, потом вирус возьмет гору, и они заразят своих родственников", – уточнил Сергей Бровко.

Западное региональное управление Госпогранслужбы

Напомним, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

"Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на машине из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где сейчас бушует эпидемия Covid-19. Сейчас мужчина госпитализирован. Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции", – сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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