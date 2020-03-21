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21 марта • обновлено в 11:11
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Коронавирус в Украине: МОЗ опубликовало свежие данные о зараженных

3.5т
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По состоянию на утро субботы, 21 марта, коронавирус в Украине подтвердили у 41 человека.

За последние сутки было зафиксировано 15 новых случаев COVID-19, сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.

На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:

  • Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровел)

  • Житомирская область – 2 случая (1 летальный)

  • Киевская область – 3 случая

  • Донецкая область – 1 случай

  • Днепропетровская область – 2 случая

  • Ивано-Франковская область – 2 случая (1 летальный)

  • Львовская область – 1 случай

  • Тернопольская область – 1 случай

  • Харьковская область – 1 случай

  • Город Киев – 3 случая

Коронавирус в Украине: МОЗ опубликовало свежие данные о зараженных

Всего с начала распространения заболевания в Украине от коронавируса скончались три человека, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

В течение 21 марта в Центр общественного здоровья поступило 80 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года в Украине поступило 450 сообщений о подозрении на коронавирус.

"Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали у 57-летнего мужчины. Он оказался священнослужителем из города Залещики.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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