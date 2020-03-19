Коронавирус в Украине: Минздрав опубликовал свежие данные

С начала 2020 года в Украине обнаружено 260 подозрений на коронавирус, лабораторно подтверждены 16 случаев.

Об этом в четверг, 19 марта, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19, из них 2 летальных: Черновицкая – 10 случаев (1 летальный), Житомирская – 1 (летальный) случай, Киевская – 2 случая, Донецкая – 1 случай, г. Киев – 2 случая", – сказано в сообщении.

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"Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья. На протяжении 18 марта в Центр поступило 79 подозрений на COVID-19 и было доставлено 128 образцов. Протестировано 35 образцов, получено 2 положительных (Киевская и Донецкая области) на COVID-19", – уточнили в Минздраве.

Отмечается, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта в Киеве госпитализировали военного пенсионера, у которого один из экспресс-тестов показал наличие коронавируса. Стало известно, что народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра" также заразился.

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