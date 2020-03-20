Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в ближайший период в Украине будет продолжаться распространение коронавируса COVID-19 и рост заболеваемости.

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Его обращение было опубликовано пресс-службой Минздрава в пятницу, 20 марта. "Ежедневно мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их будет становиться больше", – отметил министр.

Илья Емец Минздрав

Он подчеркнул, что статистика инфицирования в Украине меньше, чем во многих европейских странах, "но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно". "Самое сложное впереди. Вирус будет распространяться", – предупредил Емец.

Он указал на то, что медицинская система Украины значительно слабее европейских, и поэтому стране "будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии". Именно поэтому соблюдение карантинного режима важно.

"Все наши действия могут быть напрасными, если каждый из вас не продемонстрирует сознания и ответственности. В этом случае все зависит от конкретных поступков каждого из нас", – сказал Емец.

"Как министр здравоохранения, я настаиваю: оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию. Равнодушие в карантин и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первых симптомов респираторных заболеваний", – призвал Емец.

Он добавил, что, согласно статистике, 20% всех случаев заболевания являются тяжкими и лишь около 3% пациентов нуждаются в реанимационных мероприятиях.

"Наша задача – обезопасить людей, находящихся в группе риска, а это пожилые люди. Все мы должны выполнять правила, чтобы замедлить распространение болезни", – подытожил глава Минздрава.

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