Коронавирус в Украине изменил ход: медик указал на новый нюанс

Количество больных коронавирусом в Украине в последнее время значительно увеличилось, сравнению с показателями по состоянию на весну.

Однако сейчас протекание COVID-19 имеет несколько другой характер. Об этом в комментарии журналисту OBOZREVATEL рассказал один из семейных врачей жителей Соломенского района Киева.

"Болеют очень много: и молодые, и пожилые, и дети. Но в большинства легкая и средняя форма заболевания, люди лечатся дома", – пояснил медик.

По его словам, несмотря на то, что у большинства пациентов, с которыми ему приходилось общаться, коронавирус протекает легче, симптомы остаются неизменными.

"Как в ОРВИ: насморк, боль в горле, кашель, температура 37°С с очень четким отличием. При COVID-19 люди полностью теряют обоняние – вот вообще не чувствуют запахов", – отметил врач.

Он добавил, что также некоторые инфицированные жалуются на потерю ощущения вкуса, но больше – именно на аносмию.

"Есть пациент, который уже месяц не может выздороветь. Два теста и два положительных", – резюмировал медик.

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