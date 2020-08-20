Коронавирус в Украине изменил ход: медик указал на новый нюанс

COVID-19 в Украине не утихает, но якобы изменил ход.

Количество больных коронавирусом в Украине в последнее время значительно увеличилось, сравнению с показателями по состоянию на весну.

Однако сейчас протекание COVID-19 имеет несколько другой характер. Об этом в комментарии журналисту OBOZREVATEL рассказал один из семейных врачей жителей Соломенского района Киева.

"Болеют очень много: и молодые, и пожилые, и дети. Но в большинства легкая и средняя форма заболевания, люди лечатся дома", – пояснил медик.

По его словам, несмотря на то, что у большинства пациентов, с которыми ему приходилось общаться, коронавирус протекает легче, симптомы остаются неизменными.

"Как в ОРВИ: насморк, боль в горле, кашель, температура 37°С с очень четким отличием. При COVID-19 люди полностью теряют обоняние – вот вообще не чувствуют запахов", – отметил врач.

Он добавил, что также некоторые инфицированные жалуются на потерю ощущения вкуса, но больше – именно на аносмию.

"Есть пациент, который уже месяц не может выздороветь. Два теста и два положительных", – резюмировал медик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на утро четверга, 20 августа, в Украине официально подтверждены 98 537 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2134 – выявлены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 2184 человека, а 50 441 пациент полностью поборол болезнь.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине показывает, что наихудшая ситуация сложилась в Черновицкой, Тернопольской и Харьковской областях. Так, на Буковине начинается вторая волна, а на Харьковщине все еще первая, но с большим количеством больных.

Рабочая группа Национальной академии наук с математического моделирования проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине спрогнозировала, что количество инфицированных COVID-19 продолжает неуклонно расти и до 25 августа будет колебаться в пределах 1670-2580 больных при среднем значение 2100 в сутки.

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