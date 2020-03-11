В Украине может обостриться ситуация с коронавирусом: врач назвал дату

Врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская заявила, что с 1 апреля в Украине может возникнуть критическая ситуация с противодействием эпидемии коронавируса COVID-19.

"С 1 апреля у нас будет критическая ситуация – в регионах резко сократят инфекционные стационары", – сказала она OBOZREVATEL.

Как пояснила врач, сокращение связано с изменением системы финансирования. Со второго квартала текущего года медицинские учреждения будут получать бюджетные средства, исходя из количества пролеченных пациентов.

"Не могут инфекционные стационары финансироваться за пролеченный случай. Это все равно что финансировать пожар. Во всем цивилизованном мире, в том числе в Европе, есть понятие резерва инфекционных коек. Никто их не трогает, никто их не сокращает, лечат всех заразных больных, потому что они опасны для общества", – подчеркнула Голубовская.

По ее словам, "в Украине реформу писали экономисты, которые понятия не имеют, чем инфекционные стационары отличаются от терапевтических".

Инфекционное отделение, иллюстрация

Как рассказала Голубовская, о проблеме знают в Совете национальной безопасности и обороны Украины, в нее посвящен и лично президент Владимир Зеленский, но никаких мер не предпринимается, "полный ноль", – заявила врач.

Как писал OBOZREVATEL:

11 марта Кабинет министров на заседании рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

Ольга Голубовская озвучила мнение о том, нужно ли в Украине вводить карантин.

3 марта в Украине подтвердили первое заражение смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Инфицированный человек приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.

10 марта в Черновцах госпитализировали пятерых человек с подозрением на коронавирус.

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