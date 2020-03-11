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11 марта • обновлено в 11:39
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В Украине может обостриться ситуация с коронавирусом: врач назвал дату

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Врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская заявила, что с 1 апреля в Украине может возникнуть критическая ситуация с противодействием эпидемии коронавируса COVID-19.

"С 1 апреля у нас будет критическая ситуация – в регионах резко сократят инфекционные стационары", – сказала она OBOZREVATEL.

Как пояснила врач, сокращение связано с изменением системы финансирования. Со второго квартала текущего года медицинские учреждения будут получать бюджетные средства, исходя из количества пролеченных пациентов.

"Не могут инфекционные стационары финансироваться за пролеченный случай. Это все равно что финансировать пожар. Во всем цивилизованном мире, в том числе в Европе, есть понятие резерва инфекционных коек. Никто их не трогает, никто их не сокращает, лечат всех заразных больных, потому что они опасны для общества", – подчеркнула Голубовская.

По ее словам, "в Украине реформу писали экономисты, которые понятия не имеют, чем инфекционные стационары отличаются от терапевтических".

Инфекционное отделение, иллюстрация

Инфекционное отделение, иллюстрация

Как рассказала Голубовская, о проблеме знают в Совете национальной безопасности и обороны Украины, в нее посвящен и лично президент Владимир Зеленский, но никаких мер не предпринимается, "полный ноль", – заявила врач.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Медицинская реформа Эксклюзив
Персоны
Ольга Голубовская Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения СНБО
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
"...в неї посвячений і особисто президент Володимир Зеленський, але ніяких заходів не вживається, "повний нуль", – заявила лікарка." // Особливу увагу я звернув на "повний нуль"!(((
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Как верно замечено-перЗЕдент,снбо,кабмин,ЗЕтаты и прочие ЗЕбилы и ЗЕбилки-полный НОЛЬ. Оно такое-клоуны и есть клоуны. "Вся власть квартал,и клоуны ЗЕбилы..."
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Главное не закупать тесты в нужном количестве! Тогда и вируса вроде как нет!
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