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3 апреля • обновлено в 17:58
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Коронавирус в Украине: "Группа Венето" начала изготовление спецодежды

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Один из крупнейших производителей качественных ортопедических матрасов и мягкой мебели - "Группа Венето" - присоединился к противодействию распространению коронавируса в Украине. Мощности предприятия были экстренно переоборудованы под производство защитной спецодежды.

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"В кратчайшие сроки мы переоборудовали часть нашего производства, чтобы иметь возможность изготовить защитные комбинезоны и экраны для лица. Все составляющие изделий – высококачественное сырье и материалы", - комментируют в "Венето".

Как рассказали в компании, защитные экраны для лица универсального размера 24х20 см изготовлены из качественного поликарбоната и каучука.

Коронавирус в Украине: "Группа Венето" начала изготовление спецодежды

А защитные комбинезоны с капюшонами из 100% полиэстера шьют в трех размерах: 48-50 (для роста 164-172 см), 52-54 (для 172-180 см) и 56-58 (180-188 см).

Коронавирус в Украине: "Группа Венето" начала изготовление спецодежды
Коронавирус в Украине: "Группа Венето" начала изготовление спецодежды
Коронавирус в Украине: "Группа Венето" начала изготовление спецодежды

Сейчас на мощностях "Группы Венето" началось производство первой партии защитной одежды. Большую часть этой партии в компании обещают передать в качестве благотворительной помощи – для защиты работников предприятий и производств различных отраслей. В частности, тех, которые не могут прекратить работу на время карантина.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
карантин
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