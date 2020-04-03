Один из крупнейших производителей качественных ортопедических матрасов и мягкой мебели - "Группа Венето" - присоединился к противодействию распространению коронавируса в Украине. Мощности предприятия были экстренно переоборудованы под производство защитной спецодежды.

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"В кратчайшие сроки мы переоборудовали часть нашего производства, чтобы иметь возможность изготовить защитные комбинезоны и экраны для лица. Все составляющие изделий – высококачественное сырье и материалы", - комментируют в "Венето".

Как рассказали в компании, защитные экраны для лица универсального размера 24х20 см изготовлены из качественного поликарбоната и каучука.

А защитные комбинезоны с капюшонами из 100% полиэстера шьют в трех размерах: 48-50 (для роста 164-172 см), 52-54 (для 172-180 см) и 56-58 (180-188 см).

Сейчас на мощностях "Группы Венето" началось производство первой партии защитной одежды. Большую часть этой партии в компании обещают передать в качестве благотворительной помощи – для защиты работников предприятий и производств различных отраслей. В частности, тех, которые не могут прекратить работу на время карантина.

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