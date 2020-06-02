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2 июня • обновлено в 09:45
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Коронавирус в Украине добрался до Минздрава: зафиксирован первый случай

1.2т
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В аппарате Министерства здравоохранения Украины 1 июня был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

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Об этом во время брифинга 2 июня заявил глава Минздрава Максим Степанов, заверив, что в ведомстве уже предприняли все необходимые меры для недопущения распространения болезни в коллективе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус

Коронавирус

"Сразу, согласно утвержденным нами алгоритмам, был выявлен круг контактных лиц, с которыми контактировал этот работник, было установлено количество этих людей. Сегодня проведены соответствующие тестирования. Какое-то количество людей будет отправлено на самоизоляцию", – рассказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 2 июня количество зараженных COVID-19 в Украине достигло 24340 (+328 за сутки). Болезнь уже успела унести жизни 727 человек, в то же время выздороветь удалось 10078 пациентам.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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