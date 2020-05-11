АР опубликовало фоторепортаж из перегруженных в пандемию больниц Украины
Система здравоохранения Украины перегружена из-за коронавируса, несмотря на то, что ход пандемии COVID-19 в стране относительно легкий.
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Об этом сообщается в материале американского информагентства Associated Press, корреспондент которого посетил Украину и подготовил фоторепортаж с украинских больниц.
Журналисты описали медицинских работников в самодельных защитных масках и костюмах с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви, больницы, рассчитанные на 150 пациентов с коронавирусом, но принимающие 250.
Кроме того, в некоторых больничных моргах, как пишет агенство, отсутствует система фильтрации, что заставляет врачей проводить вскрытия "снаружи, под деревьями", а не в больницах.
Наиболее проблемная ситуация, как заметил корреспондент, в городе Черновцы, где статистика заболеваемости довольно высокая.
"Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся", – рассказал анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.
Заведующий отделением интенсивной терапии этой же больницы Константин Дронев заявил, что медикам "не хватает всего".
"Я не думаю, что хотя бы одна больница в Украине имеет все, что нужно", – сказал он.
Терапевт из города Почаев, 51-летний Иван Венжинович, в свою очередь утверждает, что "семейные врачи самоустранились от решения проблемы".
"Они не посещают пациентов, а дают консультации по телефону. Все боятся заразиться коронавирусом", – рассказал врач.
В самом Почаеве нет специалистов по инфекционным заболеваниям. Один из них уволился, а другой на самоизоляции после диагностированного коронавируса.
"Все люди убежали, а те, кто остался, работают на пределе своих сил из-за этой реформы", – сказал Венжинович.
Врачи также рассказали АР, что опасаются послабления карантина с 11 мая. "Вы можете видеть печальную картину нашей "готовности", и это происходит на четвертом месяце эпидемии", – отметил патологоанатом из Тернополя Олег Стецюк.
Медики, по его словам, не получают "ни копейки на улучшение санитарных условий".
Стецюк рассказал, что носит на работе желтый защитный костюм, который ему сделал друг, который шьет обувь.
"Украина была полностью не готова к эпидемии. До сих пор большой вопрос, готова ли она сейчас", – добавил врач.
Что касается вскрытий на улице, то он пояснил, что ему отказали в просьбе поставить палатку возле здания, ссылаясь на нехватку средств. В самом морге система вентиляции не работает.
"Грустно и страшно, что мне приходится думать не о своих пациентах, а о том, как не умереть с голоду, как оплатить свою квартиру и прокормить семью", – отметил 38-летний врач Игорь Фельдман из Черновцов.
Агенство отметило, что он, являясь специалистом с 15-летним стажем, зарабатывает около 4700 гривен в месяц.
В материале также упоминается коррумпированная экономика и истощение бюджета страны войной с поддерживаемыми Россией наемниками.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 11 мая ослабили карантин, и в некоторых городах люди массово вышли на улицы без масок и социальной дистанции. Появились фото и видео.