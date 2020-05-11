Вскрытия на улице и пакеты на ногах: АР опубликовало фоторепортаж из больниц Украины

Система здравоохранения Украины перегружена из-за коронавируса, несмотря на то, что ход пандемии COVID-19 в стране относительно легкий.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщается в материале американского информагентства Associated Press, корреспондент которого посетил Украину и подготовил фоторепортаж с украинских больниц.

Медик в больнице Почаева Фото: AP; Евгений Малолетка

Журналисты описали медицинских работников в самодельных защитных масках и костюмах с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви, больницы, рассчитанные на 150 пациентов с коронавирусом, но принимающие 250.

Кроме того, в некоторых больничных моргах, как пишет агенство, отсутствует система фильтрации, что заставляет врачей проводить вскрытия "снаружи, под деревьями", а не в больницах.

Патологоанатомы в специальных костюмах возле тела человека, умершего от коронавируса, под моргом одной из больниц в Тернополе Фото: AP; Евгений Малолетка

Наиболее проблемная ситуация, как заметил корреспондент, в городе Черновцы, где статистика заболеваемости довольно высокая.

"Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся", – рассказал анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.

Врачи готовят пациента с коронавирусом к рентгену легких в отделении интенсивной терапии в областной больнице в Черновцах Фото: AP; Евгений Малолетка

Заведующий отделением интенсивной терапии этой же больницы Константин Дронев заявил, что медикам "не хватает всего".

"Я не думаю, что хотя бы одна больница в Украине имеет все, что нужно", – сказал он.

Дезинфицирующий коридор к отделению интенсивной терапии в областной больнице в Черновцах Фото: AP; Евгений Малолетка

Черновцы Фото: AP; Евгений Малолетка

Терапевт из города Почаев, 51-летний Иван Венжинович, в свою очередь утверждает, что "семейные врачи самоустранились от решения проблемы".

"Они не посещают пациентов, а дают консультации по телефону. Все боятся заразиться коронавирусом", – рассказал врач.

В самом Почаеве нет специалистов по инфекционным заболеваниям. Один из них уволился, а другой на самоизоляции после диагностированного коронавируса.

"Все люди убежали, а те, кто остался, работают на пределе своих сил из-за этой реформы", – сказал Венжинович.

Пожилая женщина с коронавирусом дышит с помощью кислородной маски в больнице Почаева Фото: AP; Евгений Малолетка

Врачи также рассказали АР, что опасаются послабления карантина с 11 мая. "Вы можете видеть печальную картину нашей "готовности", и это происходит на четвертом месяце эпидемии", – отметил патологоанатом из Тернополя Олег Стецюк.

Медики, по его словам, не получают "ни копейки на улучшение санитарных условий".

Стецюк рассказал, что носит на работе желтый защитный костюм, который ему сделал друг, который шьет обувь.

Возле одного из моргов в Тернополе Фото: AP; Евгений Малолетка

"Украина была полностью не готова к эпидемии. До сих пор большой вопрос, готова ли она сейчас", – добавил врач.

Что касается вскрытий на улице, то он пояснил, что ему отказали в просьбе поставить палатку возле здания, ссылаясь на нехватку средств. В самом морге система вентиляции не работает.

Патологоанатомы снимают костюмы для защиты от коронавируса возле морга в Тернополе Фото: AP; Евгений Малолетка

"Грустно и страшно, что мне приходится думать не о своих пациентах, а о том, как не умереть с голоду, как оплатить свою квартиру и прокормить семью", – отметил 38-летний врач Игорь Фельдман из Черновцов.

Агенство отметило, что он, являясь специалистом с 15-летним стажем, зарабатывает около 4700 гривен в месяц.

В материале также упоминается коррумпированная экономика и истощение бюджета страны войной с поддерживаемыми Россией наемниками.

Черновцы Фото: AP; Евгений Малолетка

Почаев Фото: AP; Евгений Малолетка

Врач из больницы в Почаеве Фото: AP; Евгений Малолетка

Работа с образцами для ПЦР-теста на COVID-19 в больнице Тернополя Фото: AP; Евгений Малолетка

Врач больницы в Залещиках Фото: AP; Евгений Малолетка

Медсестра за работой в больнице в Черновцах Фото: AP; Евгений Малолетка

Медсестра рядом с Почаевской Лаврой Фото: AP; Евгений Малолетка

Пожарные в защитных костюмах распыляют хлор перед больницей в Почаеве Фото: AP; Евгений Малолетка

Похороны 71-летнего Семена Мучки, который умер от коронавируса, на кладбище в Кринице Фото: AP; Евгений Малолетка

Фото: AP; Евгений Малолетка

Фото: AP; Евгений Малолетка

Инфицированный коронавирусом пациент в Черновцах Фото: AP; Евгений Малолетка

Больница в Малыне Фото: AP; Евгений Малолетка

Больница в Малыне Фото: AP; Евгений Малолетка

Почаев Фото: AP; Евгений Малолетка

Результаты рентгенологического исследования легких 5-летней девочки в больнице в Черновцах Фото: AP; Евгений Малолетка

Врач идет по коридору в отделении интенсивной терапии в областной больнице в Черновцах Фото: AP; Евгений Малолетка

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 11 мая ослабили карантин, и в некоторых городах люди массово вышли на улицы без масок и социальной дистанции. Появились фото и видео.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram