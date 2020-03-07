Коронавирус в Раде? Кого, кроме Медведчука и Волошина, должны изолировать и могут ли закрыть парламент

Нардеп от Оппозиционной платформы "За жизнь" Олег Волошин в конце февраля контактировал с зараженным коронавирусом французским коллегой. После этого украинский политик приехал в парламент и весь день просидел в зале заседаний, активно раздавал интервью приближенным к Виктору Медведчуку телеканалам.

Теперь, согласно китайскому протоколу, экстренно изолировать должны не только Волошина, но и фракцию ОПЗЖ, некоторых "слуг народа", родственников, друзей политика и даже работников СМИ.

О том, кого по правилам должны изолировать из-за подозрения на коронавирус и как нардеп от Оппоплатформы поставил под угрозу стабильную работу почти всей власти Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто в зоне риска?

Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что наибольшая опасность заразиться коронавирусом при контакте с человеком на расстоянии до 6 футов (1,8 метра). Если Волошин окажется зараженным, он легко мог передать вирус не только своим однопартийцам, но и даже "слугам народа".

Ниже – схема рассадки парламентариев. Место обозначенное крестом – кресло Волошина. Синий сектор – ОПЗЖ, зеленый – "Слуга народа". Учитывая, что 5 марта Рада заседала более 8 часов, и все это время Волошин общался с однопартийцами, "опасная зона" может быть куда больше.

Рядом с Волошиным находятся его коллеге по фракции: Илья Кива, Григорий Мамка, Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович. Именно они больше всех рискуют заразиться от своего товарища. Помимо этого, недалеко находятся внефракционный Олесь Довгий и представитель "За Будущее" Ярослав Дубневич.

Что интересно, среди таких людей могут оказаться и журналисты аффилированных с Виктором Медведчуком телеканалов. К примеру, как видно на записи, 4 марта Волошин общался с журналистами Newsone, ZIK и 112-го телеканала. Каждый из работников указанного СМИ на протяжение десятка минут находился на расстоянии менее 1,8 метра к политику. А после эти же журналисты вернулись в свои редакции.

Правда, если у Олега Волошина все-таки диагностируют коронавирус, согласно китайскому протоколу, по примеру других учреждений и предприятий, наблюдать и даже ограничить должны всех, кто находился с ним в одном помещении и близко контактировал за время инкубационного периода.

Таким образом, и Оппозиционная платформа "За Жизнь", и близкие к ним журналисты, должны не просто следить за состоянием своего здоровья, но и хотя бы две недели (а лучше 21 день) отсидеться дома, чтобы не ставить под угроз жизни окружающих.

Пытался скрыть опасность?

Олег Волошин еще в конце февраля активно делился в соцсетях результатами своей встречи с французским политиком Жаном-Люком Райтцером. Но когда выяснилось, что у последнего коронавирус, украинский нардеп не просто пришел на работу в парламент, чем поставил под угрозу здоровье всех своих коллег, но и удалил посты с упоминанием визита в Париж (скриншот ниже).

Что интересно, согласно 133 ст. УКУ, за умышленное заражение неизлечимым вирусом грозит до двух лет лишения свободы. Если кто-либо из коллег Волошина заразится и при этом окажется, что политик знал о рисках и все равно проигнорировал все нормы безопасности, его также можно привлечь к ответственности. Как минимум политической.

После Волошин утверждал, что прошел все тесты на респираторные заболевания и оказался здоров. Но на коронавирус в тот момент его никто не проверял. А то, что никаких симптомов у него нет, еще не говорит что он не является носителем вируса в легкой форме. Как говорится в докладах ВОЗ, около 80% случаев заболевания проходит без осложнений. Человек может даже не заподозрить, что является носителем страшного заболевания. И если он заразит при этом кого-либо из группы риска (например, более старшего собеседника), тот рискует получить тяжелую форму и даже умереть.

Также коронавирус может передавать через предметы (ручки дверей) и кал. Как написала нардеп Виктория Сюмар, Волошин оставил зал и удалился только после вмешательства спикера и секретаря СНБО.

В тот момент в зале находился Кабинет министров практически в полном составе, президент страны, сотни журналистов на балконе. Волошин мог спровоцировать вспышку заболевания и парализовать и исполнительную, и законодательную ветви власти.

Раду должны закрыть, а нардепов и журналистов отправить в обсервацию?

Компания Samsung после случая коронавируса у своего сотрудника остановила целый завод. Все помещение обработали дезинфицирующим средством, а сотрудников отправили по домам с рекомендацией не выходить из помещения и несколько раз в день измерять температуру.

Согласно протоколу, того, кто подозревается на коронавирус, должны доставить на специально оборудованном транспорте в больницу (Волошин ехал самостоятельно), всех, с кем он контактировал после возможного заражения – изолировать дома и ежедневно проверять температуру.

К примеру, в Черновцах больного на коронавирус госпитализировали, а всех, с кем он контактировал, заставили сидеть дома две недели. А учитывая, что недавно Китай пересмотрел длительность инкубационного периода, опасность может длиться до 21 дня.

В этой ситуации руководство Верховная Рады и СНБО также должно выполнить медицинский протокол и обследовать всех, кто был рядом с Волошиным, обработать помещение и закрыть Раду до выяснения обстоятельств.

Дело в том, что в Александровке берут только первичные анализы (о чем свидетельствует справка, вчера опубликованная Волошиным), расширенными занимается специальная лаборатория, работающая по не очень напряжному графику).

Для того, чтобы этот график пересмотреть, пришлось включать секретаря СНБО Данилова и нового главу МОЗ Емца.

Журналситка Соня Кошкина в своем телеграм-канале пишет, что некоторые нардепы уже устроили себе добровольный карантин. При этом анализов на сам коронавирус до сих пор нет – в Александровской больнице, где находится Волошин, сделали только общие тесты на ОРВИ. А вот на коронавирус результаты, возможно, будут только сегодня. "Покамест некоторые члены ОПЗЖ, близко общавшиеся с Волошиным в последние дни, добровольно устроили себе домашний карантин", – написала журналистка.

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