Вспышка COVID-19 в Одесской горбольнице: стало известно, как в "непрофильное" учреждение попал коронавирус

Одесскую городскую больницу №10, где произошла вспышка коронавируса, не включали в список опорных медицинских учреждений, куда должны направляться люди с подозрением на COVID-19.

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Больницу вместе с 8-й и 11-й с самого начала пандемии вывели в резерв по COVID-19, пишет "Думская".

Согласно утвержденному мэрией и ОГА плану, к борьбе с новой инфекцией горбольницы №8, 10 и 11 должны были привлечь только в крайнем случае – если опорные будут не справляться с количеством пациентов.

Однако, с коронавирусом 10-я больница "познакомилась" раньше остальных клиник города, за исключением профильной инфекционки, пишет издание.

31 марта диагноз COVID-19 подтвердили у пациентки, которая пролежала там несколько дней с двусторонней пневмонией. Она стала 11-й заболевшей в регионе. В клинику ее привезли из 8-й больницы, где женщина находилась в общей палате.

COVID-19 в Одесской городской больнице №10 Коллаж

В то время городская больница не была обеспечена средствами защиты. "В "десятке" с защитой очень плохо. Можно сказать, ноль. То, что дал город, почему-то не выдали. Они не были опорной, поэтому не попали в поле нашего зрения", – рассказывала руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова.

По ее словам, уже 18-19 мая волонтеры передали ГКБ 1200 респираторов класса FFP2 и 400 респираторов FFP3.

"Когда грузили респираторы, нянечка спросила: "Так что, больше мы сами маски не покупаем?" – вспомнила Ножевникова.

Волонтеры передают средства защиты в больницу dumskaya.net

На условиях анонимности все опрошенные сотрудники больницы рассказали "Думской", что из средств защиты у медиков были только простые хирургические маски. Причем покупали они их за свой счет.

"Бесплатно нам раздали маски всего один раз", – сказала одна из медсестер.

Хотя официально такой статистики нет, источники издания также утверждают, что на самом деле количество заболевших медиков в 10-й больнице зашкаливает. Якобы заболело почти 90% персонала, практически все находятся дома на самоизоляции.

"Среди них – пожилой врач в очень тяжелом состоянии, он дома, понимает, что шансов нет, и предпочел остаться в родных стенах", – сказал сотрудник клиники.

Волонтеры передают средства защиты в больницу dumskaya.net

Как писал OBOZREVATEL, недавно от коронавируса погиб Максим Белинов, реаниматолог Одесской городской больницы. За день до смерти врача его родные обратились за помощью в благотворительный фонд, так как в медучреждении не хватало лекарств.