Тесты не делают, с пневмонией отправляют в Киев: в чем "секрет" единственной в Украине области, где нет коронавируса

В Николаевской области до сих пор нет ни одного официального случая заражения коронавирусом. Местные власти уверяют, они начали работу еще с января 2020 года, именно поэтому удалось избежать болезни. К тому же, считают они, помогает и покровитель региона "Николай Чудотворец".

Волонтеры и журналисты думают иначе и сетуют на слабую подготовку больниц, а также "грызню" во власти из-за денег.На самом деле, по сравнению с другими областями туда вернулось слишком мало заробитчан, да и туристов извне, в целом, немного.

Что на самом деле происходит на Николаевщине и правда ли, что область до сих пор не поражена коронавирусом, разбирался OBOZREVATEL.

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Нет тестов – нет коронавируса?

Официальная статистика гласит, что за все время у 64 николаевцев было подозрение на COVID-19, проведенные тесты показали, что реально заболевших нет. Правда ли это? Верится с трудом, говорят местные.

Глава Ассоциации молодых доноров Ирина Руденко поясняет, в больницах до эпидемии коронавируса были проблемы с нехваткой персонала. Сейчас, очевидно, людей больше не стало.

"Что скажу вам по тестам, все вроде есть. И так называемые экспресс-тесты, которые показывают заболевание на 7-10 день. Есть и ПЦР-тесты, которые проводят в лабораторном центре. Вот со средствами защиты у нас проблемы, их очень мало. В Николаевской инфекционной больнице, может, ситуация и неплохая, но вот в других учреждения и скорой помощи – хуже. Мне фельдшера писали, что выдают одну обычную маску в сутки, перчаток не хватает. Защитные очки врачи покупают за свой счет", – пояснила OBOZREVATEL Руденко.

При этом многие врачи боятся, что после остановки общественного транспорта они не смогут попасть на рабочее место. Единого плана до сих пор нет. Медик областной детской больницы Оксана Верховен пишет, что медперсонал уже несколько дней собирает информацию о местожительстве, передает это все в облздрав, но эффекта никакого нет.

"Зачем они носят с собой справки с места работы? Чтобы с 6 апреля не суметь попасть на дежурство и не спасти жизнь?" – написала она в Facebook.

Начали защищаться еще до трагедии в Италии

По ее словам, в области ситуация под полным контролем. В эфире ObozTv глава Николаевской ОГА Александр Стадник уверяет – в регионе работают на опережение еще с января 2020 года. Если верить этим словам, то это задолго до соответствующих работ в Испании, Италии и многих других странах мира, не говоря уже об Украине.

"Мы делаем акцент на карантинных мероприятиях. Доносим информацию до людей, чтобы они максимально придерживались правил, оставались дома". В области закрыты большинство рынков, "работают лишь несколько, потому что людям нужно где-то закупать продукты питания", – рассказал чиновник.

При этом местные активисты и журналисты подтвердили OBOZREVATEL, что сам глава Николаевской ОГА первые две недели карантина и вовсе не посещал рабочее место. Его даже физически не было в области. Вернулся он только во второй половине марта, в разгар карантинных мер.

Главный редактор местного интернет-издания "НикВести" Олег Деренюга поясняет, что глава ОГА и руководитель областного совета находятся в затяжном конфликте, поэтому проблем в регионе хватает. В том числе и вопросах медицины.

"10 дней назад состоялась сессия областного совета, где выделили 109 миллионов на борьбу с коронавирусом, но губернатор отказывается выполнять это решение, ему хотелось, чтоб бюджет на борьбу с COVID-19 был в его редакции (72,8 миллиона), а областной совет добавил к этому еще 36,3 миллиона гривен. В итоге этих политических соревнований (кто больше выделит денег), медики в реальности получили ноль. Глава области не подписывает решение, ждет пока его доработает комиссия, которая не может собраться и комментирует, что в регионе нет коронавируса, поскольку область находится "под покровительством Святого Николая Чудотворца". Это не прикол, это прямая цитата", – рассказал OBOZREVATEL Деренюга.

Каранатин в Николаеве

Общественный транспорт с некоторыми ограничениями работает до среды, 8 апреля. Местные перевозчики уже терпят убытки, но пока сказать, что логистика в области парализована – нельзя. Правоохранители следят за количеством пассажиров, но проехаться может абсолютно любой желающий.

Работают супермаркеты, продуктовые магазины. Карантинные меры такие же, как и в других областях Украины. Правда, в отдельных городах ими пытаются пренебречь. К примеру, в городе Первомайск пошли дальше – открыли продуктовый рынок.

Как пишет Преступности.Нет, 5 апреля на рынок пускали с нескольких входов по десять человек. При входе продавали маски, но люди дистанции не придерживались.

"Это просто издевательство. Утром можно было зайти всем и только через сахарные ворота, они были открыты полностью. А в 10 часов пускали через сахарные ворота и через калитку, по 10 человек в масках, а если масок у людей нет, то продавали (почем, не скажу). Никакой дистанции. Для чего нужен был этот цирк с открытием рынка продуктов? Страна дураков..." – написала одна из местных жительниц Валентина Сенкевич

Люди не соблюдают элементарную дистанцию

Тесты делают не всем, с пневмонией отправляют в Киев

Сказать точно, что в области нет заболевших коронавирусом – нельзя. Причин сразу несколько:

Тесты делаются не всем. На начало апреля в область поступило 5 тысяч экспресс-тестов и 1,2 тысячи ПЛР-тестов. Даже при большом желании протестировать всех, кто находится под подозрением – невозможно.

По информации журналиста Олега Деренюги, несмотря на официальную статистику с тестами, в областной инфекционке есть больные с очень сложной пневмонией, но местный лабораторный центр дает отрицательный результат на COVID-19.

Большинство заболевших имеют не ярко выраженных симптомов.

Нескольким заболевшим посоветовали уехать в Киев, дабы получить более качественную помощь.

Такой случай, к примеру, произошел с главой "Ассоциации финансовых компаний" Анной Замазеевой. У ее супруга в местной больнице диагностировали двустороннюю пневмонию. Женщина рассказывает, что прямо из Николаевской больницы они без остановок поехали в Киев, в Александровскую больницу.

"Нас оформили и приняли, на следующие сутки был поставлен диагноз COVID-19, положительный результат ПЦР у мужа и у меня. Низкая сатурация, 3 дня под кислородной маской и плюс к 9-ти дням болезни — 11 дней интенсивного лечения по мировым протоколам лечения короновируса", – написала она в своей публикации в Facebook, но вскоре удалила ее.

Николаевщина – не самый привлекательный туристический регион, который не имеет границы с другими странами. То есть по факту количество приезжих из Европы украинцев в разы меньше чем в Ивано-Франковске, Львове и других городах.

"Если действительно нет заболевших, то это может говорить о том, что у нас – мало отдыхающих за границей, не так много заробитчан, а те, кто заболел – болеют дома в легкой форме. Ну и да, нам, похоже, просто везет. Ведь обсервации для приезжих у нас не были, никого и нигде не изолировали", – подчеркнула Ирина Руденко.

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